В День Швеции в Минске прошли Международные соревнования Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo

Новости Беларуси. 1 июня в историческом центре Минска проходит праздник национальной культуры Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неделю в наш город эта страна заглядывает уже во второй раз. И в программе этого года – много нового.

Участие приняли более 80 белорусских водителей. Задача для них была непростая: для начала из деревянных брусьев сконструировать пирамиду, а затем установить на нее емкость с водой, не проронив при этом ни капли.

Сергей Манчукевич, директор компании «СпецЕвроТех» в Беларуси: Клуб операторов существует в мире уже более 20 лет. Впервые он производился в Германии, город Нюрнберг.

В Беларуси сегодняшняя дата историческая. Сегодня у нас в Беларуси, проводя впервые данные соревнования, мы организовываем Клуб операторов.

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси: Сегодняшние соревнования показали, что и в Беларуси есть очень и очень умелые операторы.

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Рядом с соревновательной площадкой продемонстрировали последние модели грузовиков и легковых автомобилей. Победители соревнований выйдут в европейский финал, который пройдет в Швеции в октябре. Там профессионалы своего дела поборются за чемпионский титул.