«Стараемся разнообразить программу». Ко Дню города Московский район презентует две концертные площадки и 11 тематических зон

Новости Беларуси. Минск готовится отметить 955-летие. Уже завтра, 10 сентября, праздник развернется по всей столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый район готовит свою программу.

Так, Московский презентует две концертные площадки и 11 тематических зон. По традиции главной локацией станет парк имени Павлова. Праздничная торговля, песни, танцы и интерактив – все это часть спортивно-музыкальной программы. Организаторы позаботились об интересах людей различных возрастов. Праздничное настроение создаст и цветочное оформление. Тематические композиции украсили территорию возле здания районной администрации.