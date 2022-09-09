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«Стараемся разнообразить программу». Ко Дню города Московский район презентует две концертные площадки и 11 тематических зон

09 сентября 2022 11:25
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить 955-летие. Уже завтра, 10 сентября, праздник развернется по всей столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый район готовит свою программу.

Так, Московский презентует две концертные площадки и 11 тематических зон. По традиции главной локацией станет парк имени Павлова. Праздничная торговля, песни, танцы и интерактив – все это часть спортивно-музыкальной программы. Организаторы позаботились об интересах людей различных возрастов. Праздничное настроение создаст и цветочное оформление. Тематические композиции украсили территорию возле здания районной администрации.

«Стараемся разнообразить программу». Ко Дню города Московский район презентует две концертные площадки и 11 тематических зон-1

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:
Мы стараемся разнообразить программу и создать те тематические площадки, интерактивные зоны, которые раскрывают и потенциал предприятий, учреждений района. Мастер-классы всегда с большим интересом проходят, спортивные мероприятия организованы. Мы стараемся сделать программу таким образом, чтобы это вызывало интерес как у малышей, так и их родителей.

Празднование юбилея Минска стартовало еще в начале осени. Ну а главные торжества пройдут завтра не только в центре, но и в каждом районе.

«Стараемся разнообразить программу». Ко Дню города Московский район презентует две концертные площадки и 11 тематических зон-4

СТВ проведет праздничный марафон в День города. Подробности здесь.

# День города в Минске # общество # Валентин Коноплев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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