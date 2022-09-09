«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР

Новости Беларуси. Подвиг героев, память о котором объединяет народы. Представитель Чехии 9 сентября возложил цветы к могиле героя Советского Союза, участника войны Ивана Миренкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг-реквием прошел на Восточном кладбище столицы. Разведчик, танкист, в 1945-м участвовал в боях на территории Чехословакии. 16 апреля, приняв неравный бой, танковый взвод Миренкова освободил от врага деревню Старовички.

Ее жители по сей день свято чтут подвиг советских воинов. И, наперекор западной политике, бережно ухаживают за памятным Т-34 Ивана Миренкова под номером «200», который установлен в чешском поселке.

Радек Гарашта, руководитель клуба военной истории «Старовички» (Чехия):

Мы не забываем, кто нас освободил, и где есть эта правда. Правда – это главное слово. Мы знаем, где эта правда. Мы только людям показываем, где эта правда есть. Обычные люди поддерживают всегда, потому что они не забывают, потому что эта история идет в семьях. Эта информация есть. Если кто-то скажет, что это неправда, это люди, которые работают для пропаганды.

Валерий Гнилозуб, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы свято чтим все традиции, мы свято чтим историю. Министерство обороны Республики Беларусь проводит большое количество различных мероприятий, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы увековечить нашу победу в Великой Отечественной войне. Увековечить память тех людей, которые отдали жизнь за Великую Победу.