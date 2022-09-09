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«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР

09 сентября 2022 12:33
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Новости Беларуси. Подвиг героев, память о котором объединяет народы. Представитель Чехии 9 сентября возложил цветы к могиле героя Советского Союза, участника войны Ивана Миренкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР-1

Митинг-реквием прошел на Восточном кладбище столицы. Разведчик, танкист, в 1945-м участвовал в боях на территории Чехословакии. 16 апреля, приняв неравный бой, танковый взвод Миренкова освободил от врага деревню Старовички.  

«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР-3

Ее жители по сей день свято чтут подвиг советских воинов. И, наперекор западной политике, бережно ухаживают за памятным Т-34 Ивана Миренкова под номером «200», который установлен в чешском поселке.  

«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР-5

Радек Гарашта, руководитель клуба военной истории «Старовички» (Чехия):  
Мы не забываем, кто нас освободил, и где есть эта правда. Правда – это главное слово. Мы знаем, где эта правда. Мы только людям показываем, где эта правда есть. Обычные люди поддерживают всегда, потому что они не забывают, потому что эта история идет в семьях. Эта информация есть. Если кто-то скажет, что это неправда, это люди, которые работают для пропаганды.  

«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР-7

Валерий Гнилозуб, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
Мы свято чтим все традиции, мы свято чтим историю. Министерство обороны Республики Беларусь проводит большое количество различных мероприятий, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы увековечить нашу победу в Великой Отечественной войне. Увековечить память тех людей, которые отдали жизнь за Великую Победу.  

«Мы не забываем, кто нас освободил». Гражданин Чехии возложил венок к памятнику героя СССР-9

Отдать дань памяти герою в этот день пришли представители Минобороны, благотворительного фонда «Память Афгана», молодежь. Митинг состоялся в преддверии дня танкиста. Его отмечают в ближайшее воскресенье.  

# Великая Отечественная война # общество # Радек Гарашта # Валерий Гнилозуб # Иван Миренков # Фотофакт

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