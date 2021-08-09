Обращается много молодёжи. Мнение минчан о прививках от коронавируса

В коварные сети COVID-19 с начала пандемии попало уже больше 450 тысяч белорусов. И пока коронавирус беспощадно мутирует на планете, в наших силах объявить ему войну. Вакцинация и коллективный иммунитет – главное оружие. И чтобы оно заработало, нужно привить не меньше 60 % населения.

Наталия Филонова, заместитель главного врача по медицинской части 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Противопоказаниями к вакцинации является гиперчувствительность к какому-либо из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. При обострении хронических заболеваний или в периоде, когда у пациента имеется острое инфекционное заболевание, мы рекомендуем обращаться через 2-4 недели для решения вопроса для вакцинации. С осторожностью прививаем лиц, имеющих аутоиммунные заболевания в анамнезе, злокачественные, но в целом решается все индивидуально, вакцина переносится хорошо.

Полностью привилось уже больше миллиона белорусов. В группе риска пожилые, лица с хроническими заболеваниями и те, кто по своему роду деятельности ежедневно сталкивается с потоком людей. Да, прививка не 100 % гарантия. Но врачи уверяют, болезнь будет протекать гораздо легче. А переболевшим только усилит защитный уровень антител. Наталия Филонова:

Мы реже видим осложнения со стороны дыхательной системы, пациенты реже госпитализируются. Иммунная система способна быстро мобилизироваться, подхватить состояние пациента и вывести его на период выздоровления. В настоящее время продолжается активная работа по вакцинации населения, прививаем вакциной Gam-COVID-Vac, производство – Российская Федерация, вводится две дозы вакцины. Одна вводится в первый день, вторая – на 21 день. Сроки введения вакцины могут быть продлены до 90 дней.

Ольга Дылюк, медицинская сестра отделения дневного пребывания 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Около 70 % работников поликлиники у нас привиты. За рабочую смену в среднем обращается 75-80 человек. Сразу были люди более пожилого возраста, а сейчас и много молодежи.

После «Спутника V» на три дня забудьте про курение и алкоголь. Если поднялась температура, знобит, болят суставы – не паникуйте. Выпейте противовоспалительное средство. Если появился отек в месте прививки, спасет антигистаминный препарат. Это естественная защитная реакция, так называемый иммунный ответ. Так организм вырабатывает щит против инфекции. Пару дней – и все наладится. Главное не жить «на авось».

Золотой баритон Беларуси Владимир Громов столкнулся с болезнью прошлой осенью, когда неважно себя почувствовал на постановке спектакля «Фауст», но слабость списал со счетов из-за большой нагрузки.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Потом начались проблемы с голосом после Нового года, и мои коллеги говорят, что те, которые болели подтвержденно, что симптоматика точно такая же. Проблемы с голосом в верхнем диапазоне, и я понял, что это меня зацепило хорошо. Мало того, у нас же работа связана с большим количеством людей, которые рядом с тобой, на репетиции еще маску надеть можно, но все равно, когда возле тебя человек 50-60 ходит, это и солисты, артисты, хор, оркестр, тут берегись, не берегись, но береженого бог бережет. Я принял решение, что надо вакцинироваться, чтобы быть и в себе уверенным, и за окружающих.

У солистки группы AURA Юлии Быковой переболела вся семья. Муж и дети в легкой форме, а у мамы коронавирус ушел во все тяжкие. Три недели с пневмонией в больнице. Из-за активных гастролей привиться попросту не успела, хотя собиралась. Профессиональный врач, терапевт с 10-летним стажем, знает цену вакцинации не понаслышке. Обезопасить семью – в самых ближайших планах.

Юлия Быкова, солистка группы AURA:

Друзья, инфекция тяжелая, не надо относиться к этому несерьезно. Перед прививкой проверьте состояние своего здоровья, чтобы потом не валить на прививку, какие-то возможные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть. Поэтому сдайте анализы, проконсультируйтесь с терапевтом. Но несмотря на все истории и доводы врачей, быть или не быть – большинство так и не решило. А ведь взвешивая все за и против, можно опоздать.

Первый раз я заболела в первую волну, еще в марте прошлого года. Потом зимой я еще раз переболела, сейчас, к сожалению, еще раз. Дети, я, муж – все собираемся прививаться, потому что без прививки, я понимаю, что мы будем болеть бесконечно.

Я дрэнна стаўлюся да вакцынацыі, але вымушана, бо мне страшна. Зрабіла першую прышчэпку, 16 жніўня другая. Адчуваю сабе добра, ніякіх парушэнняў не было.

У меня в России родственники вакцинировались успешно, и я работаю в торговом представительстве, много контактов с людьми, и чтобы защитить собственных детей, я хочу вакцинироваться.

Я считаю, что пока не нужно этого делать. Потому что вирус новый, лекарство новое. У меня достаточно хронических заболеваний, тоже связаны с бронхами, поэтому я боюсь еще.

Мы работаем медсестрами, мы обязаны и будем прививаться, и рекомендуем всем, потому что болезнь на самом деле очень сложная.