«Обработано около 40% площадей» – в Гомельской области уничтожают борщевик Сосновского

В Гомельской области активизировали борьбу с инвазивными растениями. Борщевик Сосновского здесь занимает более 30 гектаров в 10 районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попадая в почву, семена борщевика могут находиться в ней 10-13 лет и давать всходы, поэтому уничтожить его заросли важно до начала цветения. Самым действенным способом остается обработка гербицидами. Ее проводят дважды в год.

Александр Станкевич, лесничий:

Мы начинаем протравку, как только борщевик поднимается. То есть уничтожаем его молодняком, и он высыхает. Химобработка эффективна.

Михаил Шалупаев, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды:

Работа организовывается землепользователями либо, если эти землепользователи государственной формы собственности, им помогают из областного бюджета. Землепользователи остальных форм собственности за собственные средства организуют эту работу. Преимущественным способом является его обработка гербицидами. Есть у нас проблема, что часть районов мест произрастания подтоплены, но осуществляется практически ежедневный контроль за популяцией борщевика. Как только они становятся доступными, принимаются меры по их обработки. Мы со своей стороны (областной комитет и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды) ежедневно осуществляем контроль по борьбе с борщевиком. На сегодня уже обработано около 40 % площадей в Гомельской области.