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Комитет госконтроля проведёт горячую линию по вопросам ЖКХ

17 мая 2024 06:25
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Как выполняются стандарты в сфере ЖКХ можно рассказать, обратившись на горячую линию. Она будет работать 17 и 18 мая в Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля проведёт горячую линию по вопросам ЖКХ-1

По короткому номеру 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 выслушают претензии и замечания об отсутствии или ограничении доступа к системам водоснабжения, перебоях с подачей горячей воды, проблемах с освещением улиц, вопросах к состоянию их покрытия. Информация о несоблюдении других социальных стандартов в области ЖКХ также принимается в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля # общество

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