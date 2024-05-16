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Махова: мы делимся не на Россию и Запад, а на быдло и людей мыслящих

16 мая 2024 20:18
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим творчество и музыку в современных политических реалиях.  В гостях музыкант, композитор, сонграйтер, скрипач, вокалист, лидер и основатель группы «Дайте Два» Людмила Махова.

Махова: мы делимся не на Россию и Запад, а на быдло и людей мыслящих-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Запад, как вы считаете, может устроит «Россия без культуры, Россия без территорий, Россия без пространств, без выхода к морям»? Запрограммировано ли это противостояние?

Людмила Махова, музыкант, композитор, сонграйтер, скрипач, вокалист, лидер и основатель группы «Дайте Два»: 
Мне кажется, мы делимся не на Россию и Запад, а мы делимся на быдло и людей мыслящих. Быдло – оно всегда агрессивно, оно всегда учит, оно всегда навязывает свою позицию. Оно лучше тебя знает, как тебе быть. А люди мыслящие всегда, на мой взгляд, готовы к диалогу, к переговорам и так далее. Просто учиться лучше надо всем. Тогда будет больше разговоров и меньше драк.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок

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