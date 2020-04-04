Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске

Новости Беларуси. В Минске приступили к дезинфекции подъездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа плановая – генеральную уборку проводят в рамках месяца благоустройства. Коммунальщики протирают антисептиком поверхности, с которыми люди чаще всего соприкасаются: перила, дверные ручки, лифтовые панели, а также почтовые ящики. Средство применяют и во время влажной уборки лестничных маршей и стен. Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?

Отлично относимся, вируса никакого не будет у нас здесь.

Ольга Егорова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Заводского района»:

У нас уборки мест общего пользования выполняются бригадным способом. На данном участке три бригады по пять человек. Данная бригада убирает в день до 6-8 подъездов в зависимости от этажности и ежедневно подметает первые этажи. Как в Беларуси дезинфицируют общественный транспорт?