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Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске

04 апреля 2020 17:29
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Новости Беларуси. В Минске приступили к дезинфекции подъездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске-1

Работа плановая – генеральную уборку проводят в рамках месяца благоустройства. Коммунальщики протирают антисептиком поверхности, с которыми люди чаще всего соприкасаются: перила, дверные ручки, лифтовые панели, а также почтовые ящики. Средство применяют и во время влажной уборки лестничных маршей и стен.

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Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске-4

Отлично относимся, вируса никакого не будет у нас здесь.

Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске-7

Ольга Егорова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Заводского района»:
У нас уборки мест общего пользования выполняются бригадным способом. На данном участке три бригады по пять человек. Данная бригада убирает в день до 6-8 подъездов в зависимости от этажности и ежедневно подметает первые этажи.

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Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске-10

В Минске обработку прошли уже более тысячи подъездов – это треть всего объема. Присоединиться к уборке могут и сами жильцы.

Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске-13

# Коронавирус # общество # Ольга Егорова # Фотофакт

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