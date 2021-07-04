Григорий Азарёнок об Искуи Абалян: засветилась в белорусской студии, которая содержится за наш с вами счёт, и для неё все нормально

Новости Беларуси. Рубрика «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже казалось, что маски сорваны, что все расставлено по своим местам, имена названы, а игры закончились. Но подлая харя лицемерия и не думает прятаться. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Григорий Азаренок:

Свиное рыло почему-то вечно пытается залезть в калашный ряд. Но вы полюбуйтесь на эту подлую беспринципность. В августе ты постилась, чилилась, хайпилась. Пока милиционеров давили машинами и забрасывали камнями, ты хвалила убийц. Ты радовалась, ты это поддерживала, ты надеялась, что затем споешь на месте кровавых расправ – а теперь ты все забыла. «Не скули, мой баян» – так называли ее. Почему-то среди певичек ртом оказалось наибольшее количество Иуд. Ну, еще Колчак писал: не трогайте артистов, кучеров и проституток.

Григорий Азаренок:

Этот персонаж выступал на всех мероприятиях с участием Президента. И в такие моменты волны патоки зашкаливали. А заветная мечта была – попасть на «Евровидение» любым способом. Но вот недалекому уму показалось, что все, пора спрыгивать. И она всей своей тушей спрыгнула. Ждала, долго ждала, когда же можно будет БЧБ-зоркой стать и снова петь свои никчемные куплеты и получать отнюдь не никчемные гонорары. Но получили они все кукиш с маслом: Беларусь выстояла, а эти персонажи остались на своем дне. Григорий Азаренок:

Но они карабкаются назад. И что бы вы думали? Им помогают. Змагарская певичка Абалян засветилась в студии телеканала «ТНТ-Беларусь». В белорусской студии, которая содержится за наш с вами счет. И для нее все нормально. Глазками хлопает.

Григорий Азаренок:

А давайте посмотрим на эту конторку. ТНТ – тот самый инкубатор змагарства. Только впитав в себя образ жизни «Дома-2» и можно напялить БЧБ-трусы и выйти разрушать собственную страну. Плоские шутки и убогий юмор, вечные сериалы про дебилов, издевательство над семьей, над патриотизмом, над ценностями. Только выводок Ксении Собчак и может воспринимать тупость Шрайбмана и считать говорящую котлету своим лидером. А белорусский филиал ничем не лучше, только еще и ленивые. Сами практически ничего не снимают, забив на белорусские законы. Но тащат в студии всех этих переобувшихся зорак. Так может вы еще Латушко туда позовете, о культуре со стаканом поговорить? И это должен терпеть белорусский зритель? Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?

Григорий Азаренок:

Социокультурный феномен змагарства – всепобеждающая тупость. Тупость, которая не стесняется себя. Которая гордится собой. Которая смеется над всем жертвенным, трагическим, героическим, которая высмеивает все, что непохоже на нее. Григорий Азаренок:

Эта тупость – во всем. Если уж даже Алексиевич назвала Тихановскую дурой, то нам уж и добавить нечего. Эта тупость – в говорящем сандале, который на полном серьезе рассказывает своим баранам, что новый алкоголический бред Иуды и воровки Агурбаш – это тонкий ход российского руководства. В певичке ртом Абалян, которая вдруг решила, что все такие же тупые и забыли подлое предательство. И в телеканале, который вдруг решил предоставить возможность ей показать себя. И вы думаете, что наш народ будет эту тупость терпеть? Вы просчитались.