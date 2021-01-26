Показываем, какой «набор» возит ГАИ при усиленном патрулировании во время циклона

Новости Беларуси. Из-за циклона «Ларс» экипажи ГАИ региона перешли на усиленный режим работы. На загородные трассы выезжают не с пустым багажником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это, естественно, буксировочный трос. Опять же, на случай, если будут сильные морозы, так называемые провода для прикурки транспортного средства. И, соответственно, есть вот такая у нас лопата красивая. После снега она всегда очень здорово нам помогает.

Все районы поделены на секторы, где в период разгула стихии сотрудники ГАИ следят не только за выполнением правил дорожного движения, но и за состоянием дорог.