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Показываем, какой «набор» возит ГАИ при усиленном патрулировании во время циклона

26 января 2021 19:13
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Новости Беларуси. Из-за циклона «Ларс» экипажи ГАИ региона перешли на усиленный режим работы. На загородные трассы выезжают не с пустым багажником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, какой «набор» возит ГАИ при усиленном патрулировании во время циклона-1

Это, естественно, буксировочный трос. Опять же, на случай, если будут сильные морозы, так называемые провода для прикурки транспортного средства. И, соответственно, есть вот такая у нас лопата красивая. После снега она всегда очень здорово нам помогает.

Показываем, какой «набор» возит ГАИ при усиленном патрулировании во время циклона-4

Все районы поделены на секторы, где в период разгула стихии сотрудники ГАИ следят не только за выполнением правил дорожного движения, но и за состоянием дорог.

Показываем, какой «набор» возит ГАИ при усиленном патрулировании во время циклона-7

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В том случае, если они обнаружат какое-то препятствие для движения, организуем посильное оказание помощи водителям, уборку упавших деревьев.

Показываем, какой «набор» возит ГАИ при усиленном патрулировании во время циклона-10

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# ГАИ # общество # Андрей Цыдик # Фотофакт

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