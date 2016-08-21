Прямой эфир

Обновлённые вертолеты Ми-8 поступят на вооружение белорусской армии

21 августа 2016 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обновлённые вертолеты Ми-8 поступят на вооружение белорусской армии.

Первые 6 летательных аппаратов освоят уже в сентябре.

Модернизация  по-прежнему остаётся одним из приоритетов в Военно-воздушных силах страны.

21 августа ВВС Беларуси отмечают профессиональный праздник. В его честь в Минске  прошла церемония возложения  венков и цветов к монументу Победы.

Здесь почтили память героев Великой Отечественной войны те, кто сегодня стоит на защите мирного неба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Титр: Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы продолжаем закупку учебно-боевых самолетов Як-130 и освоили этот самолет. Наши летчики выполнили в этом году, впервые на постсоветском пространстве посадку штурмовика Су-25 на аэродромный участок дороги в ночных условиях. Тем самым подтвердив, что школа подготовки летного состава Беларуси занимает ведущее место на постсоветском пространстве и наши летчики способны выполнить любые задачи.

Военно-воздушные силы страны и войска ПВО несут постоянное боевое дежурство.

Ежегодно летчики совершают более тысячи вылетов.

Подтверждают высокий уровень мастерства наши летные экипажи и на международной арене. На прошедших Армейских играх белорусские летчики оказались в числе сильнейших, а в дисциплине «Боевое применение» равных им не нашлось. 

# общество # Армия Беларуси # Олег Двигалев

Другие новости рубрики

Все новости
Плоты из пластиковых бутылок, пенопласта, шин и газовых баллонов: на Августовском канале состоялся водный праздник
20 августа 2016 19:53

Плоты из пластиковых бутылок, пенопласта, шин и газовых баллонов: на Августовском канале состоялся водный праздник

Поклониться мощам преподобного Силуана Афонского в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска можно до 31 августа
20 августа 2016 19:37

Поклониться мощам преподобного Силуана Афонского в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска можно до 31 августа

Акция «Мы вместе» прошла в Старых Дорогах
20 августа 2016 19:09

Акция «Мы вместе» прошла в Старых Дорогах