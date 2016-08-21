Новости Беларуси. Обновлённые вертолеты Ми-8 поступят на вооружение белорусской армии.

Первые 6 летательных аппаратов освоят уже в сентябре.

Модернизация по-прежнему остаётся одним из приоритетов в Военно-воздушных силах страны.

21 августа ВВС Беларуси отмечают профессиональный праздник. В его честь в Минске прошла церемония возложения венков и цветов к монументу Победы.

Здесь почтили память героев Великой Отечественной войны те, кто сегодня стоит на защите мирного неба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Титр: Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы продолжаем закупку учебно-боевых самолетов Як-130 и освоили этот самолет. Наши летчики выполнили в этом году, впервые на постсоветском пространстве посадку штурмовика Су-25 на аэродромный участок дороги в ночных условиях. Тем самым подтвердив, что школа подготовки летного состава Беларуси занимает ведущее место на постсоветском пространстве и наши летчики способны выполнить любые задачи.

Военно-воздушные силы страны и войска ПВО несут постоянное боевое дежурство.

Ежегодно летчики совершают более тысячи вылетов.

Подтверждают высокий уровень мастерства наши летные экипажи и на международной арене. На прошедших Армейских играх белорусские летчики оказались в числе сильнейших, а в дисциплине «Боевое применение» равных им не нашлось.