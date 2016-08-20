Поклониться мощам преподобного Силуана Афонского в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска можно до 31 августа

Новости Беларуси. Сегодня в столицу из Греции прибыл саркофаг с мощами преподобного Силуана. Верующие смогут поклониться им в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Этому святому молятся о преодолении собственных пороков и терпимости к другим людям. Чудотворные мощи преподобного старца хранятся на Афоне, где с начала прошлого века он нес службу в монастыре. Прежде мощи еще ни разу не покидали Святой горы, наша страна – первая, куда привезли останки святого. Им пришлось преодолеть около 2 тысяч километров.

Михаил Косачев, заместитель генерального директора Фонда святителя Василия Великого (Россия):

Мы погрузились на скоростной корабль и морем от монастыря доплыли до Уранополиса, доехали до Салоников. Да, там был отдельный борт. Мощи монахи везут практически на руках, практически не выпуская из рук и постоянно присутствуют круглые сутки рядом с мощами.

Поклонится святыни можно до 31 августа. Все это время храм будет работать круглосуточно. Сюда уже прибыли паломники не только из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.