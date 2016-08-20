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Акция «Мы вместе» прошла в Старых Дорогах

20 августа 2016 19:09
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Новости Беларуси. «Мы вместе». Масштабная акция Федерации профсоюзов Беларуси охватит более 40 городов страны. Праздник уже состоялся в Старых Дорогах. Чествование трудовых династий, наставников и молодых специалистов плюс яркое шоу – все это для настоящих тружеников. К акции подключились не только звезды белорусской эстрады, но и любительские коллективы.

Помимо развлекательной программы, гостям праздника представилась возможность получить и юридическую консультацию. Эта акция проводится в республике уже во второй раз.

Участник акции «Мы вместе»:
Это, наверно, слоган всей страны: «Мы вместе» потому что мы вместе ходим и делаем правильный выбор на выборах, мы вместе болеем за олимпийскую сборную, мы вместе трудимся. И акция эта, наверно, сама навеяна временем.

Акция «Мы вместе» продлится до конца октября. Финальный концерт пройдет в Жодино. По предположению организаторов, в десятках городах страны шоу посмотрят не менее 100 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Акции

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