Плоты из пластиковых бутылок, пенопласта, шин и газовых баллонов: на Августовском канале состоялся водный праздник

Новости Беларуси. Плоты из веток остались в прошлом – под Гродно доказали: можно плавать «на чем попало». Сегодня на Августовском канале прошел водный праздник.

Плавательные средства участники изготовили из подручных материалов. В ход пошли пластиковые бутылки, пенопласт, шины и даже газовые баллоны. На глазах у зрителей разворачивались театральные представления, не поскупились участники шоу на музыку, танцы и спецэффекты. Праздник преждевременно посетили даже Дед Мороз и Снегурочка. Удивляли гостей туземцами, полевой кухней и оркестром в рояле – все это происходило на воде.

Коммунальщики не упустили шанс выступить за раздельный сбор мусора: их плавсредство весьма тематично – мусоровоз. Однако сорвать овации – еще не победить. Главное условие – не пойти ко дну.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Августовский канал – это лучшее место для проведения таких конкурсов. Это сегодня центр активного водного, пешеходного и велосипедного туризма, но и событийного. Вот такие события должны жить на Августовском канале.



Кому водная стихия не по душе – добро пожаловать на берег. Сегодня же на Августовском канале прошел открытый чемпионат Гродненской области по «Болотному футболу». Правила те же, что и в обычном, но вместо зеленого поля – грязь по колено. Упасть и испачкаться – без этого здесь никак. Главное, не ударить в грязь лицом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Влад Ластовский, игрок команды по болотному футболу Островецкого района:

Много эмоций, первый раз играл в болотный футбол, понравилось. Жалко, что проиграли, но ничего страшного. Тяжеловато, особенно передвигаться, потому что по колено в болоте, ни пробить толком, ни передачу дать, ничего не возможно сделать толком.