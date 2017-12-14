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Бюджет-2018, алименты, штрафы и изменения в УК: какие перемены ждут белорусов в будущем году

14 декабря 2017 20:50
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Новости Беларуси. В новый год с новым бюджетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своеобразной традицией стало принятие главного финансового документа страны в последние недели декабря, чтобы войти в наступающий с четким ответом на вопрос: как будем зарабатывать и на что тратить?

Сейчас пакет документов уже внесен в парламент.

В первом чтении его планируют рассмотреть на следующей неделе. О нюансах бюджета-2018 14 декабря говорили в Овальном зале. Его рассчитают по так называемому консервативному сценарию внешних условий, при котором ВВП прирастет на одну 1,2 %.

Бюджет-2018, алименты, штрафы и изменения в УК: какие перемены ждут белорусов в будущем году-1

Также сегодня депутаты рассмотрели десяток других законопроектов, в том числе о либерализации административной ответственности для бизнеса. Документ предусматривает снижение штрафов для предпринимателей-нарушителей, вводит возможность частичной конфискации дохода. В 14 нормах конфискация заменяется штрафом.

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Изменения также вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс. Отныне свидетель может взять себе адвоката, у которого будет право знакомиться с протоколами, задавать вопросы – одним словом, оказывать полноценную юридическую помощь.

# общество # Фотофакт # Парламент Беларуси

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