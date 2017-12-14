Бюджет-2018, алименты, штрафы и изменения в УК: какие перемены ждут белорусов в будущем году

Новости Беларуси. В новый год с новым бюджетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своеобразной традицией стало принятие главного финансового документа страны в последние недели декабря, чтобы войти в наступающий с четким ответом на вопрос: как будем зарабатывать и на что тратить?

Сейчас пакет документов уже внесен в парламент.

В первом чтении его планируют рассмотреть на следующей неделе. О нюансах бюджета-2018 14 декабря говорили в Овальном зале. Его рассчитают по так называемому консервативному сценарию внешних условий, при котором ВВП прирастет на одну 1,2 %.