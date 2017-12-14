Бюджет-2018, алименты, штрафы и изменения в УК: какие перемены ждут белорусов в будущем году

Новости Беларуси. В новый год с новым бюджетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразной традицией стало принятие главного финансового документа страны в последние недели декабря, чтобы войти в наступающий с четким ответом на вопрос: как будем зарабатывать и на что тратить?
Сейчас пакет документов уже внесен в парламент.
В первом чтении его планируют рассмотреть на следующей неделе. О нюансах бюджета-2018 14 декабря говорили в Овальном зале. Его рассчитают по так называемому консервативному сценарию внешних условий, при котором ВВП прирастет на одну 1,2 %.
Также сегодня депутаты рассмотрели десяток других законопроектов, в том числе о либерализации административной ответственности для бизнеса. Документ предусматривает снижение штрафов для предпринимателей-нарушителей, вводит возможность частичной конфискации дохода. В 14 нормах конфискация заменяется штрафом.
Не надо будет физического присутствия в суде другого государства: белорусам стало проще добиваться алиментов от иностранцев
Срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет
Изменения также вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс. Отныне свидетель может взять себе адвоката, у которого будет право знакомиться с протоколами, задавать вопросы – одним словом, оказывать полноценную юридическую помощь.