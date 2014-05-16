Из-за строительства Витебской ГЭС Западная Двина пойдет по обводному каналу

Новости Беларуси. Западную Двину направили в новое русло. Река пойдет по обводному каналу. Такое решение было принято из-за строительства Витебской ГЭС. Сейчас ведутся подготовительные работы, после чего строители начнут сооружать плотины и гидроузлы.

В реализации проекта примет участие Китайская национальная корпорация по электрооборудованию. Однако основной объем работ будет выполнен белорусскими предприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что витебская ГЭС станет самой мощной в нашей стране. Свою работу она начнет в 2017 году.

Юрий Митьковец, начальник управления инвестиций «Витебскэнерго»:

Сейчас мировая тенденция на то, чтобы побольше было «зеленой» энергии. Это энергия воды, ветра, солнца. То, что не наносит вреда окружающей среде. Это большие капитальные вложения изначально в строительство данного объекта, а потом гидросооружения служат до 100 лет.