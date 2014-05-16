Рене Фазель: Я был на 28 чемпионатах мира и впервые вижу такую концепцию фан-деревни

Новости Беларуси. На время чемпионата мира по хоккею студенческая деревня превратилась в настоящий фан-городок. Первые иностранные гости заселяться начали уже в начале мая. В итоге здесь поселились гости из 36 стран. Оценить условия проживания болельщиков 16 мая приехал и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Первый день в белорусской столице – и уже множество эмоций. Татьяна и Екатерина – гости из России. Пока распаковывают чемоданы, делятся первыми впечатлениями. Гостеприимные люди, красивый город, а вот зрелищные матчи пока впереди.

Довольны болельщицы и фан-городком.

Татьяна Клейменова, болельщик (Россия):

Очень классно в плане волонтеров. Эти ребята помогают.

Екатерина Березовская, болельщик (Россия):

Очень хорошие условия, потому что нам при заезде сказали, что это, вроде как, общежитие. Очень нам все нравится.

Новой жизнью студенческая деревня зажила буквально с первых дней чемпионата мира по хоккею. Для иностранных гостей здесь выделено около 4 тысяч мест. И лишь за первую неделю мирового первенства здесь пожили гости из 36 стран.

Широкая география и тысячи болельщиков. За все время чемпионата в студгородке планируют принять более 17 тысяч человек. Цифры немаленькие. И ведь спрос есть.

С одной стороны, привлекательные для туристов цены (в среднем около 20 евро за сутки), с другой – нужная хоккейная атмосфера. Повсюду плакаты и растяжки, национальные флаги стран-участниц развешены на окнах общежитий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Классно у вас тут. Главное, что все чисто.

Будет болеть за наших соседей латышей. Будем болеть за ваших. Тоже соседи. Рады, интересно.

У вас действительно мировой чемпионат. Уже побывали на «Минск-Арене» –впечатляет. Кстати, и студдеревня нас полностью устраивает. Жаловаться не на что.

Работают здесь и волонтеры. На всю фан-деревню — около 50 человек.

Татьяна Петрачкова, волонтер:

Обращаются с вопросами как проехать в какой-нибудь музей, магазин, блюда белорусские где попробовать.

С визитом в студдеревню 16 мая приехал и глава Международной федерации хоккея, чтобы оценить условия проживания болельщиков.

В атмосферу фан-городка окунуться смог с самых первых минут.

Бронировать места в студдеревни гостям чемпионата приходилось заранее. Уют и функциональность комнат созданного фан-городка уже успели оценить гости из нескольких десятков стран. В импровизированных «номерах» – стандартный набор: новая мебель, бытовая техника. Создана и должная инфраструктура. Рядом и зона гостеприимства.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

Я очень впечатлен. Я уже был на 28 чемпионатах мира. И я впервые вижу такую концепцию фан-деревни. Попытки осуществить нечто подобное в других странах, конечно же, были, но там за период чемпионата смогли принять не такое количество человек.

Что касается самого первенства, то уровень действительно хороший. Например, вчера я посетил матч на «Чижовка-Арене». К тому же у вас очень хорошие зрители, болельщики. Арены всегда заполнены. Да и атмосфера хорошая.

Кстати, большинство жителей фан-деревни – россияне. Не отстают и гости из Прибалтики, Финляндии, Швеции, Чехии и Словакии.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь практически созданы идеальные условия для проживания и отдыха тех, кто приезжает на чемпионат как на праздник. Во время чемпионата здесь будет жить примерно 17 тысяч болельщиков.

Боб Николсон, вице-президент Международной федерации хоккея:

В вашей стране действительно позаботились обо всех гостях. Такая фан-деревня – нечто новое для меня. Эту идею я увезу с собой в Канаду и подумаю, как ее реализовать у нас.

Уникальная концепция фан-деревни, развитая спортивная инфраструктура. Нынешний хоккейный чемпионат должен не только помочь нашей стране заявить о себе, но и привлечь еще больше гостей из других стран. Причем приезжать они будут уже не как спортивные болельщики.