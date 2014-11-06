Новости Беларуси. На Гомельщине возродили культурное сердце столицы белорусских металлургов. Обновленный Дворец культуры 6 ноября торжественно открыли в Жлобине. Его реконструкция началась в 2014 году, однако к «Дожинкам» успели завершить лишь фасадные работы.

Наполнить футуристичные архитектурные формы современным содержанием предстояло в 2015 году. Сегодня работу у строителей приняли заказчики. Металлурги качеством работ остались довольны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Металлург после смены должен и имеет право отдохнуть, заняться спортом, приобщиться к культуре, снять напряжение после рабочего дня. Наш ежегодный конкурс на лучший коллектив по художественной самодеятельности в этом году собрал более тысячи зрителей при отсутствии нашего еще строящегося зала, это о чем-то говорит.