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Минское суворовское военное училище 6 ноября празднует день рождения

06 ноября 2014 07:59
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Новости Беларуси. У Минского суворовского военного училища 6 ноября именины. Первый набор курсантов прошел здесь в сентябре 1953 года. Однако днем его рождения считается 6 ноября, когда училищу вручили боевое знамя.

За годы своей деятельности учебное заведение 12 раз завоевывало почетный переходящий приз Министерства обороны СССР — бюст Александра Суворова, который навсегда остался здесь после 1991 года. Более чем за 60 лет в стенах училища подготовлены тысячи специалистов, многие из них стали видными военачальниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Праздничные даты

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