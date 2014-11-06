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До Национального аэропорта Минск теперь можно добраться на поезде

06 ноября 2014 07:52
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Новости Беларуси. До Национального аэропорта Минск теперь можно добраться на поезде. Продажа билетов началась во всех регионах страны, включая  платежные терминалы. Квитки также будут продаваться непосредственно в вагоне у кондуктора. У тех, кто прилетел в Минск проблем с приобретением билета тоже не возникнет: терминалы самообслуживания установлены и в аэропорту. 

Добавим, в тестовом режиме в первые два рейса современный трехвагонный дизель-поезд  отправится 7 ноября. А уже с 8 ноября между станцией Минск-Пассажирский и аэропортом он будет курсировать ежедневно. Общее время в пути составит чуть более часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пригородные поезда

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