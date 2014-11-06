Очередной канализационный потоп в квартире по улице Я. Коласа в Минске: у жильцов истерика и они просят помощи у СТВ

Замечено, что запах не замечаешь, пока его не испортят. Запах в квартире героя этого сюжета такой, что его можно резать. Маргарита Прохорчик вдыхала амбре нашей действительности.

Последнее десятилетие минчанин Виктор Зубович не живет в своей квартире. Он в ней выживает. Вместе с сестрой и племянником, которому всего месяц. С первых дней малыш с молоком матери впитывает в себя запахи Родины. До тошноты.

Виктор Зубович:

У нас такая проблема долгие годы происходит, у нас канализация в доме совместная и в неё подключены все этажи и магазин, который находится под нами.

Действительно, на улице Якуба Коласа, 50 прямо под квартирой Виктора Зубовича расположился магазин с нежным названием «Репка». Молодой человек шутит, что Репку ежедневно удобряют органическим навозом, ибо запах такой, что впору упасть в обморок. Виною тому совместная канализация.

Виктор Зубович:

Это приводило к тому, что у меня происходило затопление нечистотами со всего дома.

В древнем Риме покровительницей канализации была богиня Клоацина. Виктор уверен, что в его доме канализационная система под властью Люцифера, потому что жизнь домочадцев превратилась в настоящий ад. С завидным постоянством раз в два месяца из унитаза, ванной, умывальников, душа, в общем, из всех санитарных отверстий в квартиру селевым потоком идет, как бы это помягче выразиться, вторичными продуктами жизнедеятельности человека. Каждое фекальное извержение обходится семье в копеечку.

Виктор Зубович:

Это уже вторая ванная с туалетом, это достойные суммы, сейчас ещё раз предстоит делать ремонт. А мне не хочется домой заходить, посмотрите, пожалуйста, у меня истерика начинается.

И Виктор не единственный в этой квартире, кто вот-вот и потеряет контроль.

Виктор Зубовч:

У меня сестричка только родила, у неё месячный ребенок, она в истерике, я не могу с человеком разговаривать.

Что такое послеродовая депрессия рассказывать не надо, но если ко всем прочим источникам этого непростого состояния добавить источник испражнений, то впору бить тревогу. Виктор пытается воздействовать на коммунальные службы, но все тщетно. Многочисленные письменные жалобы растворяются в бюрократических недрах, словно туалетная бумага в унитазе. Что удивительно, к сотрудникам ЖЭС №33, в ведомстве которого находится дурнопахнущий дом, у Виктора претензий нет.

Виктор Зубович:

В ЖЭСе молодцы они работают, они быстро реагируют, бегают, но они не могут повлиять на магазин, они не компетентны в этих вопросах, они свою работу выполняют.

Руководство «Репки», простите за сленг, чешет репу и не знает, как быть. Ведь нечистот хватает и им...

Алеся Листопадова, заместитель директора магазина «Репка»:

Проблема уже давнишняя и проблема состоит исключительно в том, что изначально, когда строился дом, была неправильно заложена канализация. Это не наша проблема. Это проблема дома когда он строился. Это неправильно, когда одна канализация: и на жильцов, и на магазин.

Алеся Листопадова считает, что сами жильцы могли бы изменить ситуацию. Коль скоро в доме такая несовершенная канализационная система и изменить ее пока никто не в силах, то надо как-то приспособиться.

Алеся Листопадова:

Я уже сама написала на формате А4 большими буквами: уважаемы жильцы, давайте будем доверять друг другу и уважать друг друга, и не будем бросать в туалет в унитаз газету. Страдаем и мы, и жильцы из-за одного жильца, который сверху ходит в туалет и выкидывает газету в унитаз.

«Так вот оно что, Михалыч!» - произнес бы небезызвестный Дулин. Оказывается, дело в одном соседе! Который, вероятно, много читает в туалете и потом ненужные материалы использует и выбрасывает в унитаз. Это все лирика, но правда жизни в том, что надо менять систему.

Алеся Листопадова:

Договаривались с директором ЖЭСа 33 и я лично к нему ходила и просила, это был конец августа, что мы будем менять канализацию совместными усилиями составляется смета и мы вместе будем решать этот вопрос. Приходил директор ЖЭСа и сказал, что где-то в середине декабря вопрос решится.

От журналистов директор ЖЭС №33 отмахнулся как от назойливых мух, комментировать ситуацию категорически отказался. Да и что он мог, собственно, сказать. Здесь ведь не слова нужны, а дело. Пора нагнать на коммунальщиков страху, точнее страховую компанию.

Андрей Капуста, начальник управления страхования имущественных интересов граждан:

Надо застраховать квартиру, например на 20 млн рублей. Стоит всего 120 тысяч в год. При наступлении страхового случая, мы возмещаем ущерб от стоимости восстановления элементов отделки квартиры либо конструктивных элементов

Сумма, согласитесь, совсем небольшая. Можно даже сказать, смехотворная, но то, что коммунальным службам будет не до смеха в зале суда — это бесспорно. И тогда уже администрации района и ЖРЭО придется вспомнить строки Якуба Коласа.

Багачы і панства,

Нашы «дабрадзеі»!

Мы на суд вас клічам,

Каты вы, зладзеі!

I на грозных межах

Часаў пераходных

Сьмела вас пытаем,

Прагных і нягодных:

«Чыімі вы рукамі

Вы дабро зьбіралі?

На чые вы сьлёзы

Дабрабыт куплялі?

Якуб Колас

После Якуба Коласа было бы кощунственным что-то говорить. Строкам почти 100 лет, а кто осмелится сказать, что они не отражают нашу действительность.