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1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности

29 января 2019 14:56
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Новости Беларуси. В Беларуси из запаса в ближайшие дни призовут 1400 военнообязанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности-1

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности-3

29 января в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения спецназа.

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности-6

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Основную задачу, которую мы поставили себе, – проверить уровень подготовки командного состава, слаженность штабов всех уровней.

Завершится проверка штабными тренировками и учением с боевой стрельбой на полигонах. Напомним, в 2018 году уже призывали из запаса военнообязанных: 650 человек осенью и около 2 тысяч весной.

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности-9

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности-11

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности-13

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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