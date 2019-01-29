1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности

Новости Беларуси. В Беларуси из запаса в ближайшие дни призовут 1400 военнообязанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 января в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения спецназа.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Основную задачу, которую мы поставили себе, – проверить уровень подготовки командного состава, слаженность штабов всех уровней.

Завершится проверка штабными тренировками и учением с боевой стрельбой на полигонах. Напомним, в 2018 году уже призывали из запаса военнообязанных: 650 человек осенью и около 2 тысяч весной.