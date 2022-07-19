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Обновили Дом культуры, садик и школу. В Озере ведут подготовку к фестивалю «Дажынкі-2022»

19 июля 2022 16:21
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Новости Беларуси. В 2022 году районный фестиваль-ярмарку труженников села «Дажынкі» на Узденщине принимает агрогородок Озеро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы в населенном пункте идут полным ходом. Преображаются административные здания, объекты социокультурной сферы, учреждения здравоохранения, а также улично-дорожная сеть.  

Как изменится городок к чествованию хлеборобов, узнавала наш корреспондент Юлия Минич.  

Обновили Дом культуры, садик и школу. В Озере ведут подготовку к фестивалю «Дажынкі-2022»-1

Юлия Минич, корреспондент:  
В агрогородке Озеро работа кипит. Населенный пункт готовится к празднованию «Дажынак». Преображается местный Дом культуры, новый облик примет и территория у сельсовета. Также обновят детский садик и школу.  

Обновили Дом культуры, садик и школу. В Озере ведут подготовку к фестивалю «Дажынкі-2022»-4

Озерский сельский Дом культуры ожидают большие изменения. Ремонт фасада и крыши, установка новых окон. На территории проведут благоустройство. Не менее масштабные работы и внутри здания. Например, в концертном зале полностью поменяли конструкцию сцены и заказали новые кресла василькового цвета. Благодаря обновлению в здании станет больше места, а значит, откроются и новые кружки, в том числе по фитнесу и тхэквондо.  

Обновили Дом культуры, садик и школу. В Озере ведут подготовку к фестивалю «Дажынкі-2022»-7

Татьяна Лычковская, заведующая Озерским сельским Домом культуры:  
У сувязі с «Дажынкамі» вельмі прыгожы нам зрабілі рамонт. Працаваць лепей тады, калі ёсць куды зайсці, каб было працаваць. Каб было ўсё прыгожа, утульна. І людзі прыходзяць, і дзеткі прыходзяць да нас. Плануем у гэтым годзе, як толькі адкрыецца наш клуб, які у нас адрамантаваны. Першае – гэта «Дажынкі». Вялікае свята, рыхтуюцца ўсе.  

Подробности в видеоматериале.  

# Дожинки # общество # Юлия Минич # Татьяна Лычковская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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