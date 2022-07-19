Обновили Дом культуры, садик и школу. В Озере ведут подготовку к фестивалю «Дажынкі-2022»
Новости Беларуси. В 2022 году районный фестиваль-ярмарку труженников села «Дажынкі» на Узденщине принимает агрогородок Озеро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы в населенном пункте идут полным ходом. Преображаются административные здания, объекты социокультурной сферы, учреждения здравоохранения, а также улично-дорожная сеть.
Как изменится городок к чествованию хлеборобов, узнавала наш корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В агрогородке Озеро работа кипит. Населенный пункт готовится к празднованию «Дажынак». Преображается местный Дом культуры, новый облик примет и территория у сельсовета. Также обновят детский садик и школу.
Озерский сельский Дом культуры ожидают большие изменения. Ремонт фасада и крыши, установка новых окон. На территории проведут благоустройство. Не менее масштабные работы и внутри здания. Например, в концертном зале полностью поменяли конструкцию сцены и заказали новые кресла василькового цвета. Благодаря обновлению в здании станет больше места, а значит, откроются и новые кружки, в том числе по фитнесу и тхэквондо.
Татьяна Лычковская, заведующая Озерским сельским Домом культуры:
У сувязі с «Дажынкамі» вельмі прыгожы нам зрабілі рамонт. Працаваць лепей тады, калі ёсць куды зайсці, каб было працаваць. Каб было ўсё прыгожа, утульна. І людзі прыходзяць, і дзеткі прыходзяць да нас. Плануем у гэтым годзе, як толькі адкрыецца наш клуб, які у нас адрамантаваны. Першае – гэта «Дажынкі». Вялікае свята, рыхтуюцца ўсе.
Подробности в видеоматериале.