Обнаружили детскую открытку из Нидерландов с марихуаной внутри. В аэропорте появилось новое оборудование

Оборудование нового поколения появилось в арсенале таможенного поста Минского национального аэропорта. Томографическая досмотровая установка была передана нашей стране Китайской Народной Республикой в рамках оказания технической помощи. Павел Соколов, заместитель начальника отдела таможенного поста «Национальный аэропорт «Минск» Минской региональной таможни:

Данная система в автоматическом режиме со скоростью примерно около пяти посылок за несколько секунд позволяет нам заглянуть в содержимое. Посылки хранятся в памяти, мы можем по истечении определенного времени заглянуть и переправить самих себя.

Изощренный комплекс используется для досмотра экспресс-отправлений. В его задачи входит обнаружение наркотических или взрывчатых веществ. Новинка помогает увидеть содержимое посылки в 3D. Именно благодаря этой функции, доставить запрещенку в Беларусь становится практически невозможно.

Павел Соколов:

Уже порядка 23 тысяч отправлений было просмотрено с помощью этой системы. Порядка 25 вложений, в основном это лекарственные средства были обнаружены и отправлены дальше на экспертизу, результатом которых в данных лекарственных препаратах содержались наркотические и психотропные вещества.

И ловкую систему действительно не обманешь, хотя некоторым закон не писан! Из свеженького. В международном почтовом отправлении таможенники обнаружили детскую открытку с марихуаной внутри. Посылка следовала из Нидерландов.

Александр Шкляр, заместитель начальника отдела таможенного поста «Национальный аэропорт «Минск» Минской региональной таможни:

Современное оборудование позволяет более детально рассматривать каждое отправление и инспектор уже целенаправленно идет на осмотр либо вскрытие упаковки с выявлением каких-либо запрещенных товаров. Из последних громких случаев были пресечены две поставки марок ЛСД на территории Республики Беларусь в международных почтовых отправлениях.

Как только новое оборудование поступило в таможню, все сотрудники прошли теоретическое и практическое обучение. Вот уже на протяжении нескольких месяцев рентген-комплекс без промахов разоблачает нарушителей. Юлия Самусенко, корреспондент:

Таможенный комитет уделяет большое внимание международному сотрудничеству. Так только в этом году ведомство заключило 15 соглашений с США, Украиной, Узбекистаном и другими странами.