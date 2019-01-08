Обнаружил в ноутбуке вмятину после ремонта. Как быть?

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Владимир, г. Дзержинск:

Сдал ноутбук в ремонт. После ремонта я обнаружил на ноутбуке вмятину. Мастера свою вину не признают. Как быть?

Ольга Иващенко, юрист:

Потребителю необходимо обратиться к исполнителю в письменной форме, путём записи в Книгу замечаний и предложений, либо направить заказное письмо с уведомлением на юридический адрес исполнителя. При этом потребителю необходимо понимать, составлялся ли акт приёма-передачи при приёмке ноутбука в ремонт. В акте должно быть отражено состояние ноутбука. Если состояние ноутбука при передаче в мастерскую было надлежащим, то есть без каких-либо повреждений, то вина по причинению ущерба ложится на исполнителя.