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Обнаружил в ноутбуке вмятину после ремонта. Как быть?

08 января 2019 10:13
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Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Владимир, г. Дзержинск:
Сдал ноутбук в ремонт. После ремонта я обнаружил на ноутбуке вмятину. Мастера свою вину не признают. Как быть?

Ольга Иващенко, юрист:
Потребителю необходимо обратиться к исполнителю в письменной форме, путём записи в Книгу замечаний и предложений, либо направить заказное письмо с уведомлением на юридический адрес исполнителя. При этом потребителю необходимо понимать, составлялся ли акт приёма-передачи при приёмке ноутбука в ремонт. В акте должно быть отражено состояние ноутбука. Если состояние ноутбука при передаче в мастерскую было надлежащим, то есть без каких-либо повреждений, то вина по причинению ущерба ложится на исполнителя.

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко

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