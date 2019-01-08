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Благотворительная акция «Рождественская ёлка – наши дети» пройдёт 8 января в Минске

08 января 2019 06:43
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Новости Беларуси. 8 января главный православный храм Беларуси гостеприимно распахнет свои двери для талантливых детей и подростков из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция «Рождественская ёлка – наши дети» пройдёт 8 января в Минске-1

Традиционное событие января «Рождественская елка – наши дети» уже в 25-й раз объединяет тысячи ребят и представителей ведущих конфессий Беларуси. Благотворительная акция проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Благотворительная акция «Рождественская ёлка – наши дети» пройдёт 8 января в Минске-4

Начнется она по традиции с праздничной литургии. За детей Беларуси помолится глава белорусской православной церкви. А уже вечером юных гостей Минска ожидает грандиозное цирковое шоу.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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