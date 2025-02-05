Евросоюз планирует инвестировать 500 млрд евро в свою оборону

В Брюсселе считают, что без серьезных вложений Европа не сможет гарантировать собственную безопасность. За последние несколько лет расходы в этой сфере заметно возросли. Только в 2024 году было потрачено более 300 миллиардов. Кроме того, страны объединения сотрудничают в сфере безопасности через Европейский фонд мира с бюджетом в 17 миллиардов евро. Однако в Брюсселе считают, что этого недостаточно.