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Евросоюз планирует инвестировать 500 млрд евро в свою оборону

05 февраля 2025 06:37
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500 миллиардов евро – именно такую сумму Евросоюз планирует инвестировать в свою оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз планирует инвестировать 500 млрд евро в свою оборону-2

В Брюсселе считают, что без серьезных вложений Европа не сможет гарантировать собственную безопасность. За последние несколько лет расходы в этой сфере заметно возросли. Только в 2024 году было потрачено более 300 миллиардов. Кроме того, страны объединения сотрудничают в сфере безопасности через Европейский фонд мира с бюджетом в 17 миллиардов евро. Однако в Брюсселе считают, что этого недостаточно.

# Кризис в ЕС

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