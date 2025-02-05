Декларирование безопасности объектов строительства стало проще – принято более 140 заявок

Проще и удобнее. Новым порядком декларирования безопасности объектов строительства в Беларуси активно пользуются. Принято уже более 140 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если ранее требовалось подтверждение проектной документации возведения, реконструкции, модернизации и капитального ремонта зданий, то теперь этот процесс затрагивает только документацию, которая касается новых объектов. Порядок подачи сведений также значительно упрощен.

Игорь Лишай, директор РУП «Стройтехнорм»:

Если это были раньше порядка 30 органов специально уполномоченных, которые по всей стране принимали эти декларации, то сейчас это единый электронный портал, куда можно зайти, зарегистрироваться, принять соответствующим образом декларацию, получить соответствующий QR-код, который наносится на проектную документацию или на эксплуатационно-технический паспорт здания. С 10 января уже 240 заявок на регистрацию декларации поступило на этот ресурс. 141 декларация уже зарегистрированы и находятся в реестре.

Главная цель декларации – убедиться, что возводимые объекты соответствуют всем требованиям. Также усилена ответственность проектировщиков и заказчиков за безопасность зданий на протяжении их эксплуатации.