26-летний канадец поднялся к облакам на 150 воздушных шариках

В полёте Дэниэль пользовался GPS-навигатором, а дышал через специальную кислородную маску. Кроме того, молодой человек захватил с собой парашют, говорит «так, на всякий случай». «Дэнни – летающий шезлонг» (так молодого человека прозвали в Интернете) приземлился прямо в руки полицейских. Его задержали за правонарушение, создавшее угрозу для жизни. Вскоре Дэниэля отпустили под залог в размере полутора тысяч долларов.

Новости Канады. Дэниэль Бориа отправился в полет на связке из воздушных шариков, наполненных гелием. Летучий канадец привязал их к шезлонгу и взмыл ввысь.

Дэниэль Бориа:

Это было потрясающе, это было самое веселое, что я когда-либо делал. Первые две сотни футов было страшно – я не знал, выдержат ли меня шары.

В интервью Calgary Sun, молодой человек рассказала, что шезлонг обошелся всего в 20 долларов, а вот крупные шары и гелий стоили ему более 13 тысяч долларов.

При приземлении Дэниэль травмировал лодыжку. Полицейские недоумевают: поступок мог стоить жизни.

На вопрос о том, зачем он поднялся в небо таким странным образом, мужчина ответил, что хотел прорекламировать коммерческую компанию, развернув в небе ее баннер. В полиции отметили, что дешевле было бы установить билборд. Дэниэль не унимается: «это было бы не так зрелищно».

Маркетинг на грани фола. Эту историю мы рассказывали несколько лет назад.

В Минске несколько лет назад появилась реклама в виде ориентировки на поиск 5-летней девочки.

Одна из коммерческих компаний таким образом решила анонсировать свою деятельность. На листовке фото ребенка, приметы и данные о том, когда ее видели последний раз. После широкого общественного резонанса рекламу сняли. Подробности резонансного дела здесь.