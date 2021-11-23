Обезжелезивание, промывка и ультрафиолет. Как очищают воду, прежде чем она попадает в квартиры?

Кристально чистая вода – основа качественной жизни, и с этим не поспоришь. Сегодня комфорт минчан в одном из районов столицы в руках сотрудников водозабора «Петровщина». Он питается от 18 скважин в пойме реки Мышка и производит более 24 тысяч метров кубических чистой воды в сутки. Подача природной стихии в квартиры процесс долгий, но весьма увлекательный. Первая остановка – станция обезжелезивания.

Екатерина Стасевич, инженер-технолог водозабора № 2 «Петровщина» УП «Минскводоканал»:

Вся вода, которая забирается со скважин, поступает на три фильтра. Так как у нас в воде содержатся железо и марганец, чтобы они выпали в виде осадка, нужен окислитель. В данном случае у нас окислителем выступает кислород. Каждый фильтр имеет свой фильтроцикл – это 48 часов.

Минуло двое суток – пора выходить на промывку. Каждые 48 часов фильтр обновляется в автоматическом режиме под надзором опытного специалиста – оператора, который нон-стоп следит за всеми процессами, происходящими на территории водозабора.

Анастасия Овчинникова, оператор водозабора № 2 «Петровщина» УП «Минскводоканал»:

С нашего рабочего места мы одновременно наблюдаем за скважинами, по которым идет вода, одновременно за насосной станцией, станцией обезжелезивания и станцией ультрафиолетовой очистки воды. Мы скважинами можем управлять отсюда, можем включать их и выключать, регулировать подачу воды, больше или меньше наполнять резервуары, которые тоже отсюда видим.

Когда стадия очистки позади, вода поступает в огромные резервуары, откуда после забирается на насосную станцию второго подъема. В случае непредвиденной аварийной ситуации работа продолжится в штатном режиме. Насос, который вдруг вышел из строя, в течение нескольких секунд сменится другим таким же. Далее вода попадает в цепкие объятия ультрафиолета. В этом миниатюрном белоснежном цеху в звенящей тишине происходит настоящее волшебство.

Екатерина Стасевич:

Проходя через ультрафиолетовые установки, вода получает облучение. И если содержатся какие-то бактерии, они просто убиваются. На станции находится четыре установки. С помощью этих шкафов можно проследить интенсивность работы каждой установки, посмотреть, какое количество ламп работает в данный момент. Лампы ультрафиолетового обеззараживания находятся в этом металлическом кожухе.