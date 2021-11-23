За руль советуют садиться только в крайнем случае. В Минске прогнозируют гололедицу

Чтобы скользкое утро не стало причиной травм и ушибов, синоптики просят с ответственностью относиться к прогнозам как пешеходов, так и водителей в эти дни. А Госавтоинспекция напоминает о подготовке машин к зимним условиям. Гололед и гололедица становятся причиной резкого увеличения числа ДТП на дорогах. А потому если есть возможность отложить дальние поездки, то водителей просят прислушаться и садиться за руль только при крайней необходимости. Тем более, что в ближайшие дни переменчивая погода сохранится.