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За руль советуют садиться только в крайнем случае. В Минске прогнозируют гололедицу

23 ноября 2021 06:07
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Новости Беларуси. Дыхание надвигающейся зимы на днях почувствовали и белорусы. Из-за резкого похолодания после череды дождей страну буквально сковала гололедица. Улицы городов после ночи превращаются в каток. По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За руль советуют садиться только в крайнем случае. В Минске прогнозируют гололедицу-1

Чтобы скользкое утро не стало причиной травм и ушибов, синоптики просят с ответственностью относиться к прогнозам как пешеходов, так и водителей в эти дни. А Госавтоинспекция напоминает о подготовке машин к зимним условиям. Гололед и гололедица становятся причиной резкого увеличения числа ДТП на дорогах. А потому если есть возможность отложить дальние поездки, то водителей просят прислушаться и садиться за руль только при крайней необходимости. Тем более, что в ближайшие дни переменчивая погода сохранится.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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