Не придётся платить НДС при ввозе авто. Водителям электромобилей предоставят ряд дополнительных льгот

Теперь владельцам, а также организациям-производителям электротранспорта не придется уплачивать НДС при ввозе таких авто в Беларусь для личного пользования и их реализации, а также при ввозе запчастей для них. Указ главы государства поможет повысить спрос на электрокары. Тем более, что это перспективная мировая практика. А для белорусов с учетом запуска собственной АЭС еще и необходимость.