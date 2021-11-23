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Не придётся платить НДС при ввозе авто. Водителям электромобилей предоставят ряд дополнительных льгот

23 ноября 2021 06:12
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Новости Беларуси. Дополнительные стимулы появляются для тех, кто собирается пересесть за руль электромобилей. Им предоставят ряд дополнительных льгот. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не придётся платить НДС при ввозе авто. Водителям электромобилей предоставят ряд дополнительных льгот-1

Теперь владельцам, а также организациям-производителям электротранспорта не придется уплачивать НДС при ввозе таких авто в Беларусь для личного пользования и их реализации, а также при ввозе запчастей для них. Указ главы государства поможет повысить спрос на электрокары. Тем более, что это перспективная мировая практика. А для белорусов  с учетом запуска собственной АЭС еще и необходимость.

# Автомобили # общество # Фотофакт

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