Обесточенные деревни, заметенные дороги: циклон «Даниэлла» движется на север Беларуси

Новости Беларуси. Циклон «Даниэлла». Снег и метель накрыли большинство регионов Беларуси. В Минске движение транспорта сильно затруднено. За сутки снежный покров уже увеличился более чем на 10 сантиметров. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте. По оперативным данным, на республиканских автомобильных дорогах работает более 1 100 единиц снегоуборочной техники.

Минчане:

Снег — это хорошо, конечно. Правда, не за раз столько много.

Ужасная погода. Пробки, некоторые автобусы вообще не ездят.

На метро добираемся. Вне погодный вид транспорта, так что все нормально, в принципе. Так и должно быть — зима. Мы должны быть готовы к такой снежной зиме.

Из-за такой погоды Минское метро сегодня, 12 января, продлило утренний час пик. Подвижной состав подземки находится в готовности к возросшему пассажиропотоку и дополнительным нагрузкам. Исходя из ситуации, будут внесены изменения в расписание движения в течение дня. Наземный транспорт работает с переменным успехом.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора Государственного предприятия «Минсктранс»:

Есть отдельные сложности. Транспорт идет сегодня с опозданием по городу. На отдельных маршрутах опоздание составляет до 50 минут. Тем не менее стараемся сглаживать эти интервалы, чтобы особого неудобства не чувствовали наши пассажиры. С утра выпустили дополнительное количество автобусов и троллейбусов. Планируем во вторую смену увеличить количество передвижного состава и плюс первую завтра смену, потому что снег не прекращается.

Правительство Беларуси выработало меры по предотвращению негативных последствий непогоды. Органам госуправления и местным властям отданы соответствующие поручения.

Сейчас циклон проходить через центральные регионы Беларуси. К вечеру он подберется к Витебску. Первыми испытание непогоды пережили на Брестчине. Здесь, как и в Гомельской, Минской и Витебской областях были обесточены десятки населённых пунктов. В целом по республике без электричества остаются сотни деревень. Во многих районах прогнозируется налипание мокрого снега. На юге страны на смену снегу придет дождь. ГАИ ввела план «Погода» в Минской, Могилевской и Брестской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем Национальный аэропорт «Минск» работает в штатном режиме. Все рейсы отправляются по расписанию, сложностей с вылетами и посадками не возникает. Задействована необходимая техника для расчистки взлетных полос от снега. Задерживается прибытие рейсов из Киева, Санкт-Петербурга и Абу-Даби. Не приземлится сегодня, 12 января, в Минске и самолет из Москвы. В «Шереметьево» отменены вылеты по 14 направлениям. Также сегодня не состоится рейс Минск-Франкфурт. Он отменен по инициативе немецкой авиакомпании.