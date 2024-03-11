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В США несколько тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

11 марта 2024 06:59
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Мощный шторм обрушился на восточное побережье США. Он принес с собой ураганный ветер и сильные ливни. В Южной Каролине за сутки выпало рекордное количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США несколько тысяч человек остались без электричества из-за непогоды-1

Под водой оказались целые улицы. В штате Мэн сильный ветер валил деревья. Оборваны оказались линии электропередачи. В результате без электричества осталось несколько тысяч домов. А в Нью-Гэмпшире из-за высоких штормовых волн полностью затопило прибрежный город Хэмптон. Власти трех штатов выпустили предупреждение о высоком риске наводнений.

# Погода # Новости США

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