Рыцарские турниры и город мастеров – как проходит фестиваль «Мiнск старажытны»?

История Минска богата. Чего только ни происходило на этой земле – начиная от ранних поселений и заканчивая современным мегаполисом. Сегодня многие события буквально ожили. В центре столицы шатры развернул фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реконструкции эпохи Полоцкого княжества, Минской дружины, раннего Средневековья. На протяжении дня здесь перелистывают страницы летописи за 10 вековых периодов. Музей под открытым небом традиционно собирает десятки участников клубов реконструкции. География достаточна велика. 36 клубов из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана объединились в своем интересе и любви к истории. Каждый представляет свой эпохальный период, но тема Великой Отечественной войны – одна на всех.

Николай Поплавский, старший преподаватель Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Именно в этот день можно этот интернационал собрать, это и братство, и гостеприимство, и дружба человеческая. Война прошла через каждую белорусскую семью. Поэтому мы должны помнить, наше поколение, студенты, с которыми мы работаем. Конечно, должны нести эту тему. Масштабы и размах исторического шоу впечатляют: поединки конников, средневековые рыцарские турниры, быт военных лагерей – полное погружение в прошлое обеспечено. Из новшеств программы – реконструкция событий 85-летней давности – День единения белорусского народа.