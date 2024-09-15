Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции

В Беларуси в августе была зафиксирована дефляция. По данным Белстата, цены снизились на 0,1 % по сравнению с июлем. А если сравнивать показатель с прошлым декабрем, то инфляция составила более 3 %. Сильнее всего подешевели фрукты и овощи. Снизилась цена на моющие средства. Подешевел отдых за границей и в санаториях. Как говорится, и на здоровье. А что касается магазинной темы, то вскоре на полках придется потесниться. В одном из крупнейших агрокомбинатов страны на подходе гастрономические новинки. В 2024 году в «Снове» выпустили около десятка новых видов мясной продукции, и на этом останавливаться не собираются. Дела в хозяйстве откровенно идут неплохо. А потому развивается и агрогородок, который нескромно называют деревней будущего. Как и чем живут сновчане, в Несвижский район на неделе отправилась наша Алеся Иванова.

Каждый метр земли, литр молока и килограмм мяса должны приносить максимальную экономическую пользу – такой принцип работы, пожалуй, одного из самых известных аграриев Беларуси – Николая Радомана. 20 лет на своей малой родине он руководит агрокомбинатом «Снов». Сегодня сельхозкооператив развивает концепцию полного цикла – когда все – от выращивания кормов до экспорта новой продукции – делается своими силами.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Фермы производят мясо, молоко. На полях мы производим корма, которые идут для кормления общественного поголовья. И самое главное, что потом, имея хорошую, качественную продукцию, мы поставляем ее на стол потребителя.

Все начинается с поля. Хороший урожай сегодня – это будущие корм, сырье и готовая продукция, а значит, и доход предприятия. В распоряжении агрокомбината 8 тысяч пахотных земель. В 2024 году ставку сделали на кукурузу.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас в хозяйстве проводят опытный эксперимент по выращиванию кукурузы на зерно. Проверку предстоит пройти порядка 50-ти сортам импортной и белорусской селекции. К слову, кукуруза – это та культура, которой, действительно, гордится хозяйство. Качественного урожая здесь достигают за счет правильно подобранных сортом и грамотным технологиям выращивания. Только в этом хозяйстве можно встретить самую рекордную по величине кукурузу в Беларуси. Она достигает 4 метра. Так что в ней можно даже затеряться.

Сейчас в хозяйстве продолжается уборка кукурузы. В закромах – около 12 тысяч тонн зерна и более 40 тысяч тонн кукурузного силоса. Большие объемы требуют масштабировать производство, поэтому недавно на территории комбикормового цеха появилась новая техника.

После того как зерно высохнет, его отправляют на дальнейшую переработку. Это второе звено цепочки – заготовка провианта для обитателей фермы. В рационе – полезные рапс, кукуруза и зерновые – все, чтобы молоко лилось рекой. Качество сырья контролируется с особой тщательностью. Это неизменный стандарт.

Валерьян Корсак, заведующий молочно-товарной фермой «Дольный Снов» СПК «Агрокомбинат Снов»:

За прошлый год мы надоили 11 тысяч 650 килограмм. В этом году мы за 8 месяцев надоили 8 тысяч 206 килограмм.