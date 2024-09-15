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Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции

15 сентября 2024 17:39
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В Беларуси в августе была зафиксирована дефляция. По данным Белстата, цены снизились на 0,1 % по сравнению с июлем. А если сравнивать показатель с прошлым декабрем, то инфляция составила более 3 %. Сильнее всего подешевели фрукты и овощи. Снизилась цена на моющие средства. Подешевел отдых за границей и в санаториях. Как говорится, и на здоровье.

А что касается магазинной темы, то вскоре на полках придется потесниться. В одном из крупнейших агрокомбинатов страны на подходе гастрономические новинки. В 2024 году в «Снове» выпустили около десятка новых видов мясной продукции, и на этом останавливаться не собираются. Дела в хозяйстве откровенно идут неплохо. А потому развивается и агрогородок, который нескромно называют деревней будущего.

Как и чем живут сновчане, в Несвижский район на неделе отправилась наша Алеся Иванова.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-2

Каждый метр земли, литр молока и килограмм мяса должны приносить максимальную экономическую пользу – такой принцип работы, пожалуй, одного из самых известных аграриев Беларуси – Николая Радомана. 20 лет на своей малой родине он руководит агрокомбинатом «Снов». Сегодня сельхозкооператив развивает концепцию полного цикла – когда все – от выращивания кормов до экспорта новой продукции – делается своими силами.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-4

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:
Фермы производят мясо, молоко. На полях мы производим корма, которые идут для кормления общественного поголовья. И самое главное, что потом, имея хорошую, качественную продукцию, мы поставляем ее на стол потребителя.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-6

Все начинается с поля. Хороший урожай сегодня – это будущие корм, сырье и готовая продукция, а значит, и доход предприятия. В распоряжении агрокомбината 8 тысяч пахотных земель. В 2024 году ставку сделали на кукурузу.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-8

Алеся Иванова, корреспондент:
Сейчас в хозяйстве проводят опытный эксперимент по выращиванию кукурузы на зерно. Проверку предстоит пройти порядка 50-ти сортам импортной и белорусской селекции. К слову, кукуруза – это та культура, которой, действительно, гордится хозяйство. Качественного урожая здесь достигают за счет правильно подобранных сортом и грамотным технологиям выращивания. Только в этом хозяйстве можно встретить самую рекордную по величине кукурузу в Беларуси. Она достигает 4 метра. Так что в ней можно даже затеряться.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-10

Сейчас в хозяйстве продолжается уборка кукурузы. В закромах – около 12 тысяч тонн зерна и более 40 тысяч тонн кукурузного силоса. Большие объемы требуют масштабировать производство, поэтому недавно на территории комбикормового цеха появилась новая техника.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-12

После того как зерно высохнет, его отправляют на дальнейшую переработку. Это второе звено цепочки – заготовка провианта для обитателей фермы. В рационе – полезные рапс, кукуруза и зерновые – все, чтобы молоко лилось рекой. Качество сырья контролируется с особой тщательностью. Это неизменный стандарт.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-14

Валерьян Корсак, заведующий молочно-товарной фермой «Дольный Снов» СПК «Агрокомбинат Снов»:
За прошлый год мы надоили 11 тысяч 650 килограмм. В этом году мы за 8 месяцев надоили 8 тысяч 206 килограмм.

Гастрономические новинки – агрокомбинат «Снов» выпустит около десятка новых видов мясной продукции-16

Главное – не потерять ни капли. Но это для специалистов уже дело техники, в прямом смысле. Специальная система контролирует объемы молока, а оператор без особых сложностей может оценить динамику – как надои меняются в зависимости от разных факторов. И сделать выводы.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # СПК «Агрокомбинат СНОВ» # Валерьян Корсак # Алеся Иванова # Николай Радоман

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