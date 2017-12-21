Обеспечение занятости населения и доработка Декрета № 3. Какие темы обсуждали на совещании у Президента 21 декабря

Новости Беларуси. 21 декабря в Минске прошло совещание по экономическому развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – проекты документов, направленные на развитие реального сектора, научной деятельности.

Среди основных тем – обеспечение занятости населения и доработка в этой связи Декрета № 3. Отдельно была затронута тема поддержки госпредприятий.

Рецессия, падение цен на продукцию больно ударили по бизнес-планам белорусских производственников. Ситуация такая, что заказы есть, но оборотных средств не хватает. К тому же, время платить по долгам банкам. Поэтому, по мнению правительства, самый оптимальный выход – растянуть для промышленных гигантов выплаты по займам, а заводы смогут за это время заметно прирасти в объемах производства.