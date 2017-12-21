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Обеспечение занятости населения и доработка Декрета № 3. Какие темы обсуждали на совещании у Президента 21 декабря

21 декабря 2017 14:01
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Новости Беларуси. 21 декабря в Минске прошло совещание по экономическому развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – проекты документов, направленные на развитие реального сектора, научной деятельности.

Среди основных тем – обеспечение занятости населения и доработка в этой связи Декрета № 3. Отдельно была затронута тема поддержки госпредприятий.

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Рецессия, падение цен на продукцию больно ударили по бизнес-планам белорусских производственников. Ситуация такая, что заказы есть, но оборотных средств не хватает. К тому же, время платить по долгам банкам. Поэтому, по мнению правительства, самый оптимальный выход – растянуть для промышленных гигантов выплаты по займам, а заводы смогут за это время заметно прирасти в объемах производства.

Обеспечение занятости населения и доработка Декрета № 3. Какие темы обсуждали на совещании у Президента 21 декабря-1

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Суть наших обращений и по БМЗ смотрели, МАЗ смотрели. Привести некую структуризацию тех долгов, которые были взяты или в бюджете, или в банках наших коммерческих, государственных для того, чтобы обеспечить адекватность наших предприятий, чтобы они могли удовлетворять те заказы, которые есть на рынке.

Еще один вопрос – деятельность белорусских ученых и оплата их труда. Александр Лукашенко подчеркнул: заработок в этой сфере должен зависеть от конкретных результатов работы.

# общество # Государственная политика в области занятости # Владимир Семашко # Фотофакт

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