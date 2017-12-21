Прямой эфир

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны

21 декабря 2017 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечают органы ЗАГС страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны-1

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны-3

В декабре 1917 были созданы первые отделы регистрации актов гражданского состояния. До этого, все законные права супругов, а также сведения о рождении и смерти регистрировала церковь. В Воложине к великой дате в местном ЗАГСе провели специальное мероприятие, на которое пригласили ветеранов учреждения. Всего – 40 человек.

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны-6

Тамара Яныш, начальник отдела ЗАГС Воложинского райисполкома:
Хочу сказать, что наша работа приносит людям счастье, радость, но есть какие-то грустные моменты. Но такова жизнь, от этого никуда не уйдешь. Но вот этот момент, где мы проводим торжественную регистрацию браков – это действительно очень интересная работа, где можно что-то придумать дополнительно, где-то что-то внедрить что-то свое.

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны-9

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны-11

Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны-13

Все более востребованным становится регистрация браков с использованием народных традиций. Молодые люди искренне верят, что тканый ручник или ложка меда сделают их союз прочным на всю жизнь. Ну и пусть так. Главное, чтобы жили долго и счастливо – считают мудрые регистраторы.

# общество # Фотофакт # ЗАГС # Тамара Яныш

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за сильного ветра в Беларуси на выходные объявлен оранжевый уровень опасности
21 декабря 2017 13:45

Из-за сильного ветра в Беларуси на выходные объявлен оранжевый уровень опасности

Вязаные ангелы, соломоплетение и валяние войлока: рождественская выставка работ в различных техниках открылась в Гродно
21 декабря 2017 12:28

Вязаные ангелы, соломоплетение и валяние войлока: рождественская выставка работ в различных техниках открылась в Гродно

На Антарктиду доставили груз для белорусских полярников
21 декабря 2017 12:16

На Антарктиду доставили груз для белорусских полярников