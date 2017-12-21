Укрепят ли союз ручники и ложка меда? 100 лет отмечают ЗАГСы страны

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечают органы ЗАГС страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В декабре 1917 были созданы первые отделы регистрации актов гражданского состояния. До этого, все законные права супругов, а также сведения о рождении и смерти регистрировала церковь. В Воложине к великой дате в местном ЗАГСе провели специальное мероприятие, на которое пригласили ветеранов учреждения. Всего – 40 человек.

Тамара Яныш, начальник отдела ЗАГС Воложинского райисполкома:

Хочу сказать, что наша работа приносит людям счастье, радость, но есть какие-то грустные моменты. Но такова жизнь, от этого никуда не уйдешь. Но вот этот момент, где мы проводим торжественную регистрацию браков – это действительно очень интересная работа, где можно что-то придумать дополнительно, где-то что-то внедрить что-то свое.