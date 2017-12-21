Из-за сильного ветра в Беларуси на выходные объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Сильный порывистый ветер и снег с дождем ожидаются на территории страны на грядущих выходных.

По информации Белгидромета, 23 декабря по северо-западу страны и 24 декабря на большей части Беларуси ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

В пятницу 22 декабря будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега на всей территории страны. Прогнозируется слабый туман, гололед и гололедица на отдельных участках. Ночная температура воздуха составит от 0 до -5°С, по восточной части страны – до -6..-8°С. Днем температура поднимется до -3..+3°С.

В субботу 23 декабря ожидаются кратковременный и мокрый снег. Днем будет сильный порывистый ветер. Ночью температура составит от 0 до -6°С, а днем – от -3 до +3°С.

В воскресенье 24 декабря на территории Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь. Будет гололед и гололедица, сильный порывистый ветер. Ночная температура составит от -3°С до +3°С. Днем столбик термоментра поднимется до 0..+6°С, а в юго-западной части страны составит +8°С.