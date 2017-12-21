Вязаные ангелы, соломоплетение и валяние войлока: рождественская выставка работ в различных техниках открылась в Гродно

Все экспонаты – труд народных мастеров в различных техниках: от соломоплетения и валяния войлока до использования модного декора и лент. Новогодние ели и вовсе из подручного материала: ватные диски, палочки корицы, сушеная корка мандаринов, есть даже елка журналиста из газет. Представлены также рождественские венки в традиционном белорусском стиле.

Новости Беларуси. В Гродно стартовали рождественские мастер-классы и открылась выставка «Новогоднее настроение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно не только посмотреть, но и попробовать сделать самим. Народные мастера устраивают мастер-классы по изготовлению рождественских подсвечников и елочных украшений из природных материалов.

Валентина Цыганец, народный мастер: Салома – гэта, як я кажу, золата нашай беларускай зямлі. І калі вы паглядзіце на калядный вянок, калі яго павесіць на дзверы, то ён больш цёплы і сціплы.

Светлана Полченкова, заведующий центром:

Конечно же, традиционно отмечались коляды. У нас на выставке представлены колядные маски медведя и козы в технике соломоплетения. Именно в таких масках ходили колядовщики по деревням, по домам и показывали свою программу праздничную.

Оригинальный и в духе белорусских традиций сувенир сможет сделать себе на праздник любой желающий. Бесплатные мастер-классы будут проходить по вечерам на протяжении всей недели.