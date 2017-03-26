Об умении слушать и слышать. Как желание донести суть проблемы и найти работу меняет судьбы людей

Новости Беларуси. Задачи эти должны взять на карандаш во всех регионах страны. Особенно то, что касается работы с людьми – вот главная специализация чиновников на местах. И депутаты должны подключиться к решению вопросов своих избирателей, как например, Игорь Марзалюк в Могилеве, которого мы неоднократно видели на неделе. А чтобы быть услышанным, вовсе не обязательно громко кричать. Есть масса способов решить свою насущную проблему: будь то поиск работы или бытовой вопрос, а где-то, может быть, и расшевелить местного чиновника.

Горячие телефонные линии и общественные приемные – уже привычный для белорусов формат. Главное, чтобы это работало без волокиты и лишних формальностей. И вот новый способ, который на неделе опробовали в Первомайском районе столицы, где прямо в администрации собрали тех кто ищет работу, и тех кто эту работу готов предоставить.

Максим – один из посетителей ярмарки вакансий. Здесь ищет свое первое рабочее место. О зарплате бывший студент пока не думает: главное – опыт. Сходу получил приглашение на собеседование в ресторан быстрого питания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Кохович, житель Минска:

Для тех, кто безработный это очень важно. Не надо сидеть в интернете, искать по два часа эти вакансии. Тут пришел, все готово. Пожалуйста. Берите вакансии и идите устраивайтесь.

На эту ярмарку вакансий пригласили официально безработных. Но прийти мог и любой желающий. Работодатели – прямо в фойе администрации.

Александр Клебицкий, заместитель директора по кадрам предприятия:

На заводе у нас сейчас три свободные вакансии. Это водитель автомобиля, повар и инженер-химик. Зарплаты неплохие. 800 рублей. Люди интересуются, спрашивают. Мы записываем.

Инициаторы ярмарки – депутаты и районная власть. Пока такой формат – проба пера, но уже весьма удачная.

Максим Мисько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предприятия предлагают достаточно широкий спектр вакансий. Это и инженеры-сантехники, инженеры-электрики, и экономисты, и бухгалтера. Это и просто разнорабочие, грузчики, уборщики.

С обращениями граждан местные администрации уже давно работают по принципу «Одно окно». Для решения проблем людей кроме того организованы прямые телефонные линии, чиновники проводят приемы граждан по их личным вопросам. Обратная связь власти с населением – это целая система.

Инна Филиппова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Могилевского облисполкома:

Для записи на прием к председателю облисполкома нужно сообщить фамилию, имя, отчество, адрес и кратко изложить суть вопроса. И все.

В этих папках десятки письменных обращений. Основная масса – жалобы на ЖКХ, просьбы решить вопросы с трудоустройством.

Василий Соколов уже вторую неделю как официально небезработный. Мужчина решил начать новую жизнь. И ему пошли навстречу – на бесплатных курсах он получил профессию и устроился на работу.

На большую зарплату Василий не рассчитывает. Говорит, и 250 рублей для него деньги. Все же лучше, чем просто сидеть дома.

Василий Соколов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Могилевского дома ветеранов:

Когда есть здравомыслие, работать, я думаю, никто не откажется. Нормальное отношение.

За помощью в трудоустройстве можно обратиться на ставшие уже традиционными прямые линии. В каждом регионе страны по выходным работают и общественные приемные, куда можно прийти со своей проблемой.

Андрей Алексеенко, житель Могилева:

В принципе, нормально сходили, остались довольны. Встретили хорошо, поговорили, заполнил анкету. Сказали, что отдадут в центр занятости. Перезвонят. Надежда есть, что помогут устроиться.

Живое общение власти с народом помогает решать все вопросы быстро и оперативно.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Никакой сайт, никакой интернет-ресурс или другое средство коммуникации не заменит живого общения с людьми. Общение должно быть острым и со взаимным движением. Надо объяснять и управленческие решения, и слушать людей. Я удовлетворен таким форматом, наверное, мы сделаем эту встречу ежемесячной.

А это депутат Игорь Марзалюк на встрече с своими избирателями в кардиологической больнице не только говорит, но и слушает.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Не трэба бачыць ворага адзін у другім. Мы ўсе дзеці адной зямлі. У нас адна краіна.

Надежда Бесчастная тоже решила пообщаться со своим депутатом, попросить, чтобы экономику в стране подтянули, чтобы детям и внукам жить было легче.

Надежда Бесчастная, житель Могилева:

Местным властям надо как-то к народу выходить. Пытаться разъяснить им эту ситуацию. Надо, чтобы все образумилось, чтобы не бегали и не готовили снаряды и винтовки. Этого у нас быть не должно.