«Беларуси нужен такой мемориал скорби и памяти». Почему Куропаты требуют уважения и внимания со стороны общественности

Новости Беларуси. О работе совершенно бескорыстной. Эдакая талака, когда мы делаем нечто сообща, помогая друг другу. И это у белорусов в крови. Вот и в минувшую субботу две сотни неравнодушных минчан объединило благое дело. Акция по благоустройству прошла в урочище «Куропаты». Люди приехали сюда, чтобы привести территорию будущего мемориала в порядок.

Без громких слов прийти и навести порядок на этой многострадальной земле. Мотив у всех этих людей, независимо от возраста и веры, уместится в одно скупое слово.

Минчанин:

Балiць.

Куропаты – действительно одна из болевых точек на исторической карте нашей страны. Урочище на окраине Минска, что хранит тайны прошлого. Трагического. Историки говорят, здесь покоятся от 7 до 250 тысяч безвинных жертв. Равнодушных белорусов сыщешь едва ли.

Минчане:

Это моя инициатива была. Каждое утро и каждый вечер здесь проезжаю, и мне приятно видеть, что вокруг меня чисто. Я даже когда хожу в походы, всегда оставляю чистую поляну.

Мы настроены навести здесь порядок, хотя бы какой-то вклад внести в это, потому что здесь довольно все захламлено. Нужно проявлять уважение к погибшим здесь.

Кто-то в Куропатский лес приехал специально, кто-то живет неподалеку и не прошел мимо.

Трудовой пример заразителен. Работают с воодушевлением. Подставить плечо помощи в этом общем деле вызвались около 200 человек. А лесничие тем временем говорят, что помощь такого добровольного десанта будет существенной.

Минчанин:

Больше всего удивляют такие находки – следы современной деятельности людей, которые мы находим здесь, на месте памяти. Не словами, не криками, а то, что мы пришли и убрали, собрались, навели порядок, принесли пользу месту и почили память тех людей, которые здесь лежат.

Добровольцы говорят: сплотиться, чтобы облагородить эту землю, в духе христианских традиций. Ведь этот лес стал общей могилой для тысяч и тысяч человек. И нарушать скорбную тишину этого места разнотолками политическими по меньшей мере некорректно.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

К нам обращаются люди, что пора прекратить всякие политические демарши вокруг этого места, где невинно погибли люди.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Вообще, этот пакутный XX век нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы навсегда внесли табу, нет, слово, чтобы не дай бог это не повторилось в XXI веке.

Из всех, кто покоится в Куропатах, известны имена лишь двоих. Да и для потомков погибших ворошить прошлое уж не так важно. Ведь мало кто наверняка знает, где оборвалась судьба жертв того времени.

Боль и память в душе. А вот место символическое, куда можно прийти и почтить память, потребность. Многогранная тема стала предметом дискуссии историков, журналистов и экспертов. Мнения звучали разные, но лейтмотив один – объединиться и, отбросив предрассудки, создать общенациональный мемориал памяти и скорби.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Сейчас пришло время отбросить всякого рода противоречия, противоречивые оценки, и понять, что сегодняшней Беларуси нужен такой мемориал скорби и памяти. Этот мемориал должны иметь возможность посещать, все кто желал бы вспомнить убиенных невинно. Кто хотел бы очиститься душой. Поразмышлять о вечном, о возвышенном. Туда могли бы приходить гости Минска и гости страны. И вот это небольшой шаг должны сделать люди, которые готовы взять друг друга за руки, отбросить всякого рода сиюминутные и проходящие причины.

На неделе в Беларуси объявили конкурс на лучший проект мемориала. Именно в этой мастерской легендарный Леонид Левин создавал проект «Хатыни». За статистикой смертей ему удавалось видеть человеческую трагедию и воплощать в мемориалах, которые неизменно цепляют за душу. «Яма», «Красный берег», «Шуневка», «Ушачский прорыв».

Взялся бы гениальный мастер за мемориал в Куропатах, вопрос риторический. А Галина Левина, что пошла в архитектуру по стопам отца, для себя такой возможности не исключает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Отец оставил много мыслей. Его слова, сказанные о Беларуси, это дом, который имеет четыре угла, – «Хатынь», «Яма», «Тростенец» и «Куропаты». В то время, когда он произносил эти слова, он говорил, что «Тростенец» и «Куропаты» еще не вмурованы в историческую память народа. На мой взгляд, это очень большой шрам в нашей истории, который чувствуют многие. Но важно, чтобы молодое поколение, которое приходит, которое придет, понимало значимость этого места в своей жизни и в истории Беларуси.

Каким будет мемориал в Куропатах, лаконичным как «Соловецкий камень», или величественным как «Маска скорби» в Магадане, – решение народное. Как и первый шаг, что сделали так же – народной толокой.

Минчанин:

Приятно, когда в будущем будет здесь мемориал, буду вспоминать то, как здесь работал. Несмотря на возраст, мы все здесь, плечом к плечу работаем, убираем это место.