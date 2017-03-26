Климат-контроль, классическая музыка и шампуни. В каких люксовых условиях в Беларуси живут племенные коровы

Новости Беларуси. Кормилица. Так ее называют на сельских подворьях. Для профессиональных аграриев она – главный поставщик сырья. А продукция эта – весомая статья нашего экспорта. Речь о гордости белорусских хозяйств – коровах, каждая из которых со своим характером.

Сложно себе представить, но еще не так давно в этом хозяйстве средний годовой надой на одну корову не превышал и 3000 килограммов. Сегодня над такими цифрами только посмеиваются. И продолжают совершенствовать качество кормов, содержание коров и их генный потенциал.

Людмила Мельник, заместитель директора сельхозпредприятия (Брестская область):

Все новейшие достижения мы собрали, сложили воедино и конечный результат – это наши 10 тысяч.

Говорят, и эту высоченную планку реально поднять даже без импортных вливаний. Тот случай, когда амбиции – самая лучшая движущая сила. А правильный подход к делу, да и к самим кормилицам, во главе угла.

Представитель сельхозпредприятия (Брестская область):

Вот, подошел теленок к молочной маме. У него индивидуальный номер на ошейнике. Снизу – чип. И по этому чипу определяется, сколько теленку нужно выпить молока.

А это та самая звезда не только своей фермы, но и всей страны – Милашка. Лучшая племенная корова Беларуси призы получила не за красивые глаза, хотя и этого не отнимешь, а за рекордные показатели, по которым белорусская красавица даст фору даже голландским. Удивительно, но особого подхода для этого не потребовалось. А вот от потомства беременной Милашки ждут не меньших подвигов неспроста.

Людмила Мельник, заместитель директора сельхозпредприятия (Брестская область):

Если у нас высокопродуктивная корова – свыше 10 – и у нее телочка родилась, то мы эту телочку ведем правильно, чтобы были нормативные среднесуточные привесы, чтобы правильно проводились вакцинации, чтобы все соблюдались технологические параметры, которые нужны для выращивания здоровой нетели, а потом и коровы. Чтобы она превзошла результат своей высокопродуктивной матери.

Вентиляторы в жару, орошение и переход на более дорогой и полезный корм – все это делает здешних буренок еще более продуктивными. Причем забота, любовь и правильный режим им обеспечены с самого рождения.

А телят от 2 до 4 месяцев содержат в комфортных домиках под открытым небом. В народе их еще называют общежитиями. Здесь малыши и кормятся, и спят, да и находиться могут круглый год. Считается, что в таких условиях они еще больше защищены от вирусных инфекций.

А это уже апартаменты класса «люкс». Если бы для белорусских буренок строили пятизвездочные отели, то, скорее всего, они выглядели бы именно так.

В Витебской области под крышами одной фермы собрали, пожалуй, все самые уникальные технологии. От климатконтроля и автоматических датчиков на окнах до умных инфракрасных ламп. В качестве ответной благодарности молоко только одного класса – экстра.

Кристина Пискунова, временно исполняющий обязанности начальника племенной фермы (Витебская область):

Все новые технологии, которые есть в сельском хозяйстве, все внедрены на нашей ферме. Потому что коровы сами определяют, когда они хотят доиться – они идут в дойку, когда они хотят чесаться – они идут на чесалку, кушать. Они все себе определяют сами. Из-за этого наша ферма и уникальная.

Андрей Шалабнев, мехатроник сельскохозяйственного предприятия (Витебская область):

На ферме установлена система климат-контроля, на территории фермы установлены датчики, которые реагируют на изменение температуры. То есть с изменением температуры открываются окна, крыша в автоматическом режиме.

Уход за каждой из них не хуже, чем в санатории. Вот, к примеру, такой кормораздатчик самостоятельно и в нужной пропорции добавки смешает и их же подтолкнет. И так до 16 раз в сутки.

А еще специально для племенных коров здесь звучит классическая музыка. Репертуар от белорусских исполнителей до Шопена и Вивальди.

Cтать, походка, что не изгиб, то повод для восхищения. Дефилировать под вспышки фотокамер Изольде не привыкать. Победительнице конкурса красоты 2016 года есть что показать. Племенное животное от самой обычной коровы отличается рядом особенностей. Если говорить о красоте, это, конечно же, формы, причиной которым, кстати, и отменный аппетит.

Андрей Кадлубай, ветеринарный врач агропромышленного комплекса (Минская область):

Она любит вкусно покушать, так как дает много молока. К каждому конкурсу мы особенно готовимся. Привыкаем ходить по манежу. Произвольный манеж организуем и ходим на уздечке. Моемся шампуньками. Наводим прически. Лоск, блеск, копытики.

Впрочем, под стать главной красавице здесь каждая. Коровы на этом комплексе все с родословными. В племенных картах – молочные рекорды в третьем колене. Информация крайне важная при воспроизводстве нового поголовья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Сержан, старший зоотехник-селекционер агропромышленного комплекса (Минская область):

В 2015 году нам было присвоено звание, статус племзавода. От наших вот этих замечательных коров мы получаем племенных бычков, которых продаем.

А это значит, что у красавицы Изольды вскоре появятся не менее достойные конкуренты.