Об исторической памяти и патриотизме. Фундаментальные ценности общества обсудят в Палате представителей 23 марта

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. Как сохранить память о подвигах людей, обсудят 23 марта в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе работы будут вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране.

В мероприятии примут участие парламентарии, представители исполнительной власти, ученые, студенты и зарубежные гости, среди которых и председатель Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов.