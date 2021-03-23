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Об исторической памяти и патриотизме. Фундаментальные ценности общества обсудят в Палате представителей 23 марта

23 марта 2021 06:12
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Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. Как сохранить память о подвигах людей, обсудят 23 марта в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе работы будут вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране.

В мероприятии примут участие парламентарии, представители исполнительной власти, ученые, студенты и зарубежные гости, среди которых и председатель Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов.

Об исторической памяти и патриотизме. Фундаментальные ценности общества обсудят в Палате представителей 23 марта-1

В фойе Овального зала Дома правительства будет организована работа двух выставок – «Историческая память в книжном наследии» и «Партизаны Беларуси».

# Прием граждан # общество # Вячеслав Никонов # Фотофакт

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