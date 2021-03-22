Подземный переход и зелёная зона. Что изменится после увеличения улицы Казинца в Минске?

В середине февраля здесь началась реализация масштабного дорожного проекта по продлению улицы Казинца от Кижеватова до Аэродромной. На первом этапе предстоит построить новые инженерные сети, провести вертикальную планировку, уложить асфальт, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Эти работы планируют завершить к концу лета. А основным инфрастуктурным объектом второго пускового комплекса, к которому планируют приступить уже в 2022 году, будет строительство подземного перехода на перекрестке улицы Аэродромной. Его возведение позволит без остановок двигаться с улицы Московской в сторону Больницы скорой помощи.