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Подземный переход и зелёная зона. Что изменится после увеличения улицы Казинца в Минске?

22 марта 2021 20:45
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Новости Беларуси. В комплексе «Минск Мир» активно работают дорожные строители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подземный переход и зелёная зона. Что изменится после увеличения улицы Казинца в Минске?-1

В середине февраля здесь началась реализация масштабного дорожного проекта по продлению улицы Казинца от Кижеватова до Аэродромной. На первом этапе предстоит построить новые инженерные сети, провести вертикальную планировку, уложить асфальт, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Эти работы планируют завершить к концу лета. А основным инфрастуктурным объектом второго пускового комплекса, к которому планируют приступить уже в 2022 году, будет строительство подземного перехода на перекрестке улицы Аэродромной. Его возведение позволит без остановок двигаться с улицы Московской в сторону Больницы скорой помощи.

Подземный переход и зелёная зона. Что изменится после увеличения улицы Казинца в Минске?-4

Александр Матвиевский, первый заместитель директора УП «Гордорстрой»:
Задействовано порядка 30-35 единиц техники. Больше 60 человек находятся на площадке. Работают три организации, работают два треста и управление дорожно-мостового строительства.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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