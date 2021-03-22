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Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»

22 марта 2021 19:41
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Новости Беларуси. В основе Конституции должны сохраниться наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Такую задачу поставил Президент перед участниками Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».

Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»-1

Не революция, а эволюция. В Беларуси начали работу над новой Конституцией. Почему пришло время редактировать Основной закон и кто будет работать над изменениями?

Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»-4

Я, как и любой другой член Конституционной комиссии осознает тот груз ответственности, которая ложится на плечи.

Главное, разрабатывая новую Конституцию, не потерять лучшее из прежнего опыта.

Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»-7

Наша Конституция за 27 лет показала свою достаточно серьезную работоспособность.

Эксперты в унисон заявляют: действующий документ себя не исчерпал.

Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»-10

Я бы вообще ее не менял, но если только с дополнительными предложениями.

Почему? Расскажем в программе «Постскриптум» во вторник, 23 марта, в 19:00.

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# Конституция # общество # Юлия Бешанова # Артем Пухов # Николай Радоман # Алексей Сокол # Фотофакт

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