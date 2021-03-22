Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»

Новости Беларуси. В основе Конституции должны сохраниться наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Такую задачу поставил Президент перед участниками Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».

Не революция, а эволюция. В Беларуси начали работу над новой Конституцией. Почему пришло время редактировать Основной закон и кто будет работать над изменениями?

Я, как и любой другой член Конституционной комиссии осознает тот груз ответственности, которая ложится на плечи. Главное, разрабатывая новую Конституцию, не потерять лучшее из прежнего опыта.