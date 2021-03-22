Почему пришло время редактировать Конституцию? Обсудят в программе «Постскриптум»

Новости Беларуси. В основе Конституции должны сохраниться наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Такую задачу поставил Президент перед участниками Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».
Не революция, а эволюция. В Беларуси начали работу над новой Конституцией. Почему пришло время редактировать Основной закон и кто будет работать над изменениями?
Я, как и любой другой член Конституционной комиссии осознает тот груз ответственности, которая ложится на плечи.
Главное, разрабатывая новую Конституцию, не потерять лучшее из прежнего опыта.
Наша Конституция за 27 лет показала свою достаточно серьезную работоспособность.
Эксперты в унисон заявляют: действующий документ себя не исчерпал.