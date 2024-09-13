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Беларусь готова участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира – Хренин

13 сентября 2024 10:47
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Беларусь готова активно участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира будущего. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на XI Пекинском Сяншаньском форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира – Хренин-2

Глава военного ведомства отметил, что в нашей стране идеи мира, защищенности и созидания стали и внутриполитической опорой, и основой внешней политики. И в Беларуси убеждены: в вопросах обеспечения международной безопасности важен голос каждого государства, без разделения на Восток и Запад. А чтобы объединить усилия всех стран континента в деле построения иного миропорядка, мы выступаем с инициативой о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. 

Беларусь готова участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира – Хренин-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Принципиально новая система международных отношений будет характеризоваться опорой на международное право, взаимное доверие и равенство, учетом национальных, религиозных и культурных особенностей народов, неприятием вмешательства во внутренние дела государств для изменения выбранного пути развития, признанием и уважением разнообразия механизмов практического сотрудничества. В конечном итоге все решения по вопросам обеспечения мира и безопасности, строительства общего будущего смогут приниматься действительным глобальным большинством, а не закрытым клубом западных стран. 

Глава военного ведомства нашей страны призвал мировое сообщество двигаться к общей цели и поддержать созидательные инициативы Беларуси, направленные на обеспечение международной безопасности и установления мира во всем мире.

# Международное сотрудничество

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