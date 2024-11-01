Организаторы рассказали о программе чемпионата по колке дров среди СМИ

Чемпионат по колке дров. Организаторы заявляют о готовности к уже традиционному соревнованию, которое на этот раз пройдет 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чемпионат по колке дров. Организаторы заявляют о готовности к уже традиционному соревнованию, которое на этот раз пройдет 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершается прием заявок от участников. Ими могут стать работники средств массовой информации и блогеры, объединенные в команду. В ее составе должно быть от четырех до семи человек, обязательное условие – минимум двое мужчин или женщин.
В соревновательной программе переруб бревна, колка дров по-президентски, «Проверка на прочность». Этапами эстафеты станут забивание гвоздя и его извлечение. Из полученных дров нужно будет развести костер. Причем без спичек и зажигалок. Но это далеко не весь перечень заданий.
Сергей Ульдинович, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
По результатам первого конкурса у мужчин (колка дров) 10 лучших смогут поучаствовать в таком динамичном, зрительном, интересном конкурсе колка дров одним ударом. И там тоже могут быть определены победители с хорошими результатами, которые смогут завоевать хорошие призы.
Кроме того, для лучших результатов среди женщин в колке дров тоже будет установлен весьма необычный конкурс. Необходимо будет расколоть колодки, те же дрова, при помощи очень знакомого для женщин инструмента. Это сковороды, тоже там нужно бить аккуратно, чтобы раскололось, чтобы сковорода не сломалась.
Организаторы подготовили и увлекательную программу для болельщиков. Их ждут игры, конкурсы. И как же без сюрпризов. Традиционно чемпионат пройдет в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча. Заявки от команд-участниц принимаются по 4 ноября.