Организаторы рассказали о программе чемпионата по колке дров среди СМИ

Чемпионат по колке дров. Организаторы заявляют о готовности к уже традиционному соревнованию, которое на этот раз пройдет 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается прием заявок от участников. Ими могут стать работники средств массовой информации и блогеры, объединенные в команду. В ее составе должно быть от четырех до семи человек, обязательное условие – минимум двое мужчин или женщин.

В соревновательной программе переруб бревна, колка дров по-президентски, «Проверка на прочность». Этапами эстафеты станут забивание гвоздя и его извлечение. Из полученных дров нужно будет развести костер. Причем без спичек и зажигалок. Но это далеко не весь перечень заданий.