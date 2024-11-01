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«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое

01 ноября 2024 09:33
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Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос. Давайте прогуляемся по Минску и узнаем, что бы изменили в своей жизни жители столицы, если бы перенеслись в прошлое.

«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое-2

Купила бы большую собаку.

«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое-4

Замуж не выходила бы в первый раз.

«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое-6

Проводила бы намного больше времени со своим дедушкой. Сейчас уже нет возможности.

«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое-8

Вернуть время назад, когда родители живы, муж жив.

«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое-10

Ничего. У меня все хорошо в жизни.

Подробности в видео.

# Опрос # Алина Трус

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