«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый опрос. Давайте прогуляемся по Минску и узнаем, что бы изменили в своей жизни жители столицы, если бы перенеслись в прошлое.

Купила бы большую собаку.

Замуж не выходила бы в первый раз.

Проводила бы намного больше времени со своим дедушкой. Сейчас уже нет возможности.

Вернуть время назад, когда родители живы, муж жив.