«Замуж не выходила бы в первый раз». Минчане ответили, что поменяли бы в жизни, если вернуться в прошлое

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос. Давайте прогуляемся по Минску и узнаем, что бы изменили в своей жизни жители столицы, если бы перенеслись в прошлое.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос. Давайте прогуляемся по Минску и узнаем, что бы изменили в своей жизни жители столицы, если бы перенеслись в прошлое.
Купила бы большую собаку.
Замуж не выходила бы в первый раз.
Проводила бы намного больше времени со своим дедушкой. Сейчас уже нет возможности.
Вернуть время назад, когда родители живы, муж жив.
Ничего. У меня все хорошо в жизни.
Подробности в видео.