Белорусскую академию авиации посетили военные атташе из 15 стран

Новости Беларуси. Военные атташе и дипломаты, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси, 12 января посетили с экскурсией Белорусскую государственную академию авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокие гости из порядка 15 стран нацелены на активный обмен опытом.

Интерес есть к сотрудничеству по линии не только военного, но и гражданского образования. Иностранной делегации рассказали о подготовке кадров на факультетах, ознакомили с выставкой вооружения, военной и спецтехники, а также научными достижениями вуза. Сегодня наша Академия авиации в основном сотрудничает со странами СНГ и Восточной Европы, Китаем, Африкой. В Беларуси учатся курсанты из Камеруна и Судана. Академией авиации подписано порядка 30 соглашений о сотрудничестве с коллегами из других государств.

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Начинается новый год. Понятно, что мы уникальное учреждение образования в стране, то есть других таких нет, которые готовят авиационных специалистов. Наши двери всегда открыты для гостей. Чем больше мы презентуем образование Республики Беларусь (не только авиационное, а вообще в целом), тем более иностранным атташе, которые могут донести информацию до своих посольств, граждан, что есть такое учреждение образования в мире, как Академия авиации, тем лучше для нас и них. Потому что это будет расширять и их сферу интересов, знаний в сфере подготовки авиационных специалистов.